Independiente Medellín tendrá refuerzo que llega del City Group

Independiente Medellín sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ya tendría definido un refuerzo joven para encarar la temporada, con el objetivo de potenciar su frente de ataque.

Según informó Juan Felipe Cadavid, director de La FM Más Fútbol, el delantero Jhon Edwin Montaño jugará nuevamente en el DIM, club del que es canterano.

Montaño, de 19 años, se formó en las divisiones menores de Independiente Medellín y fue transferido en enero de 2025 al Lommel SK de Bélgica, equipo que hace parte del City Group.

Sin embargo, su experiencia en el fútbol belga no fue la esperada, ya que tuvo poca continuidad y no logró consolidarse dentro del plantel.

Balance de Jhon Edwin Montaño en Lommel

En total, el atacante apenas disputó 297 minutos repartidos en 14 partidos oficiales, sin registrar goles ni asistencias, un balance que llevó a replantear su presente deportivo.

Ante este panorama, el Lommel decidió ceder al jugador a Independiente Medellín, con el objetivo de que sume minutos, retome confianza y continúe su proceso de formación.

¿Cuáles equipos integran el City Group?

El City Group es uno de los conglomerados más importantes del fútbol mundial y cuenta con clubes como Manchester City, New York City, Girona FC, Montevideo City Torque, Troyes, Lommel SK y Bolívar, entre otros.

El regreso de Montaño al DIM representa una apuesta por el talento surgido de la cantera, en un contexto donde tanto el club como el jugador pretenden potenciarse.

Cabe recordar que el futbolista estuvo envuelto en polémica luego de ser apartado de la Selección Colombia sub 20 que terminó tercera en el Mundial de la categoría, debido a actos de indisciplina, por lo que esta nueva etapa aparece como una oportunidad clave para reencaminar su carrera.