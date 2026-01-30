América ya tiene delantero: firmaría ecuatoriano por 3 años

El equipo de David González se sigue robando el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano tras mantener un invicto de tres partidos en los que no conoce la derrota, pero también porque parece que la novela buscando a su nuevo delantero habría llegado a su fin.

América de Cali estuvo buscando por varias semanas un delantero que ayudara a reforzar la zona ofensiva durante la temporada 2026. El uruguayo, José Neris, fue uno de los principales candidatos a vestirse con la camiseta del cuadro 'escarlata', pero la negociación se cayó, por lo que decidieron mirar hacia otro lado y abrirle las puertas al ecuatoriano, Daniel Valencia.

América ficharía goleador por tres años

Al cuadro 'escarlata' se le comenzaron a abrir distintas puertas para reforzar su equipo, ya que recientemente también se dio a conocer que podrían volver a contar con Rodrigo Holgado tras el fallo a favor del TAS por la sanción de 12 meses que le había impuesto la FIFA por falsificación de documentos.

Ahora, a finales del mes de enero y con la compleja situación resuelta, Rodrigo Holgado deberá definir su futuro, si quiere quedarse en América o buscar más oportunidades en el exterior, aunque David González estaría haciendo todo lo posible para que continuara bajo su mando, tal como lo dio a conocer.

Sin embargo, todavía no hay nada confirmado, por lo que las directivas y el cuerpo técnico no se quedarían de brazos cruzados y buscaron una contratación más en el mercado de fichajes, tal como lo fue el ecuatoriano de 29 años, Daniel Valencia, el cual militó en Manta FC.

Valencia finalizaría su contrato con Manta en diciembre del presenta año, pero América de Cali hizo una oferta directa al club por el 60% de sus derechos deportivos y un contrato de tres años que equivalió a 500.000 dólares.

¿Cómo le fue a Daniel Valencia en Manta FC?

Valencia jugó en la primera y segunda división de la Liga de Ecuador con la camiseta de Manta FC desde 2024 hasta 2025, habiendo disputado 71 partidos, más de 5.000 minutos dentro del campo de juego en donde se pudo reportar con 38 goles y cinco asistencias.