Nueva baja en Tolima para la Libertadores: goleador firmó con equipo del exterior

Queda poco tiempo para que Lucas González y sus dirigidos afronten el reto más grande del 2026 con la participación en la Copa Libertadores. El Tolima deberá medirse en la fase 2 contra The Strongest o Deportivo Táchira, dependiendo de quién gane en esa serie. Luego tendrá que jugar en la fase 3 antes de ir a los grupos.

Por esta razón, y, con miras a la copa internacional, Deportes Tolima se armó en todas las líneas con la llegada de Kelvin Flórez, Edwar López, Daniel Pedrozo, Jan Carlos Angulo, Élan Ricardo y Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval. Sin embargo, en últimas horas, se conoció una importante baja para pelear en las tres competencias del 2026.

Deportes Tolima ya había presentado las salidas de Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarín, Kevin Pérez, Samuel Velásquez, Marlon Torres, Jeison Mena y Bruno Larregui. A estas ausencias, ahora se suma la del delantero argentino, Gonzalo Lencina.

GONZALO LENCINA JUGARÁ EN PLATENSE DE ARGENTINA

Después de jugar en Atlético Bucaramanga donde tuvo sus mejores registros goleadores, Gonzalo Lencina siguió su carrera deportiva en Colombia con Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira y Deportes Tolima. A Ibagué, el delantero argentino llegó en el primer semestre del 2025 y jugó los dos torneos de dicho año.

Durante el primer semestre, Gonzalo Lencina se destacó con diez goles anotados en 24 partidos disputados. Con ese registro, el argentino fue el tercer goleador del torneo afianzándose como un buen fichaje en el año para los tolimenses.

No obstante, en el segundo semestre no tuvo mucha regularidad. Estuvo relegado al banquillo de suplentes sin sumar muchos minutos ni tampoco goles. Solo marcó tres anotaciones en la segunda mitad del 2025. En este 2026 tampoco ha sido de la partida.

Bajo ese panorama, el delantero buscó nuevos aires y apareció la oportunidad de regresar a su país. César Luis Merlo escribió en su cuenta de X que, Gonzalo Lencina es nuevo fichaje de Platense con una compra definitiva. Su contrato irá hasta finales del 2028.

Regresar a Argentina puede ser un buen camino para Gonzalo Lencina que necesita recuperar la confianza perdida en este segundo tramo con el Deportes Tolima y de no tener lugar en este primer semestre del 2026 con los tolimenses.

Con la baja de Gonzalo Lencina, Lucas González se queda con solo dos delanteros referentes de área como Adrián Parra que lo lograron retener para este 2026 y con Luis Fernando el ‘Chino’ Sandoval que fue la última contratación en esa posición. Pese a que recibió una dura sanción en el debut ante el Junior, el club espera su regreso para competir junto con Parra por ese puesto en la cancha.