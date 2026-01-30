Una de las fuertes polémicas a lo largo de los años en el fútbol colombiano es sobre la mentalidad que tiene la mayoría de los jugadores de nuestro país, lo que ha generado todo tipo de reacciones en los aficionados, quienes defienden y critican el accionar de varios de nuestros deportistas.

Ante los diferentes comentarios y polémicas, Luis Suárez, delantero colombiano, volvió a mencionar el tema, dejando algunas declaraciones que han estallado las redes sociales, afirmando que es una mentalidad del país y no solo de los jugadores o deportistas colombianos.

Luis Suárez: “Tenemos mentalidad conformista”

En conversaciones en Win Sports, el delantero de Sporting dejó claro que Colombia tiene una mentalidad conformista, afirmando que se tiene que cambiar ese tipo de pensamiento, pues se dejan pasar varias oportunidades que pueden hacer crecer al país.

“Yo soy colombiano y tengo mentalidad colombiana, lo dije después de los 4 goles en Venezuela, al final nosotros los colombianos tenemos esa mala mentalidad de conformistas, y muchos me criticaron que porque nos criticaba a nosotros mismos, no es una cítrica mala sino constructiva porque si podemos cambiar la mentalidad de confórmanos con lo que tenemos y empezar a buscar el más allá para buscar ser campeones, llegar a lo más lejos posible, pero no quedarnos con la sensación de que pudimos haber dado más. Es dar un poco más y saber aprovechar las oportunidades; hay que luchar y trabajar para, cuando se den las oportunidades, estar preparados al 100 %”.

Además, Luis Suárez dejó claro que el pensamiento se tiene que cambiar desde ya; es por eso por lo que sueña en grande con la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, pues quiere hacer historia con la camiseta del combinado nacional en la cita que reúne a las mejores selecciones.

“No hay que conformarse con llegar a octavos o cuartos. Si vamos con esa mentalidad al Mundial, estamos jodidos. Hay que pensar en ser campeones”, añadió.

Luis Suárez sueña con el Mundial

Por otro lado, el delantero dejó claro que Colombia tiene argumentos para estar en las semifinales de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta la nómina que se ha formado y lo que se ha mostrado durante las Eliminatorias.

“La selección tiene muchos argumentos para estar metida entre las 4 mejores del mundo; es verdad que van a ser partidos complicados, sabemos lo que es estar en un Mundial, que no es lo mismo que un amistoso, todas las selecciones van a ser duras y, como dije antes, tenemos herramientas suficientes para avanzar muchas fases y esperamos poder llegar hasta el último día y por qué no llevarnos la copa, que es para lo que se ha venido trabajando”.