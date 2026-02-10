¿Cómo derrotar a Millonarios? Análisis de DT de Águilas Doradas

Se abre una nueva fecha del FPC y con ella un nuevo capítulo para Millonarios, el entrenador de Águilas Doradas, Juan David Niño, pasó por los micrófonos de Planeta Fútbol, junto a Yony Gutiérrez, Guillermo Arango y Carlos Antonio Vélez, en donde habló del partido que espera por la sexta jornada, este miércoles, en un indescifrable estadio Nemesio Camacho El Campín.

DT de Águilas Doradas analiza a Millonarios: "Estuvimos muy pendientes del partido contra Cali"

Millonarios no ha podido ganar en el campeonato local, la crisis de resultados tiene al equipo embajador con la urgencia de sumar de a tres puntos, dos puntos en cinco juegos, razón por la cual la dirigencia decidió cambiar a Hernán Torres por el argentino Fabián Bustos.

El equipo rival, Águilas Doradas, tiene otra realidad, por ahora su objetivo es mantenerse en el grupo de los ocho, ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates.

Adicionalmente, el encuentro tiene una dosis de morbo, ambos se enfrentan en el estadio Nemesio Camacho de El Campín, escenario que se encuentro en la palestra pública luego del mal estado de la grama, por cuenta de las lluvias y los múltiples conciertos.

Juan David Niño habló en la previa del encuentro, el DT del equipo antioqueño analiza el presente del equipo con su nuevo entrenador: “Sabemos que Millonarios, si bien vienen un periodo de transición por la contratación de su nuevo entrenador”.

Águilas quiere el batacazo en la casa de Millonarios: “Estuvimos muy pendientes del partido contra Cali, vimos que sobre todo desde lo táctico, el equipo está reaccionando, sabemos que no es fácil asimilar lo que quiere el entrenador en tan pocos días, seguramente muchos rasgos de lo que venían haciendo y esperamos un partido de la verdad muy competido”.

Millonarios enfrenta a Águilas Doradas: "aquellos aspectos donde identificamos que podemos tener oportunidad"

El entrenador hizo énfasis en la necesidad del equipo bogotano: “Millonarios, por la necesidad de puntos y seguramente va a salir a buscar rápido el resultado, pero yo creo que nosotros estamos preparados, diseñamos unos días de trabajo porque no puedo decir semana, unos días de trabajo en función de poder contrarrestar sus fortalezas y en aquellas en aquellos aspectos donde identificamos que podemos tener oportunidad también saberlos atacar”.

Finalmente, el técnico en conversación con Deportes RCN aseguró que el tema de alturas es común para el cuadro antioqueño: “Creo que el grupo hoy viene en un momento de confianza muy bueno y que a nosotros la verdad a la altura nos afecta poco porque entrenamos en ella y la conocemos muy bien entonces yo creo que va a ser un partido muy cerrado, pero que nosotros también buscaremos las alternativas para poder sumar y ojalá ya crezca”.