Santa Fe perdería hombre importante para el clásico contra Millonarios

Por el todo o el nada. Esa es la frase que por ahora circula entre todos los jugadores de Independiente Santa Fe, que luego del empate contra Peñarol, el león ya comienza a preparar lo que será el juego contra Millonarios, el cual definirá si continúa con vida en la presente liga del fútbol profesional colombiano.

Previo a lo que será el clásico bogotano, los aficionados de Independiente Santa Fe y Pablo Repetto tienen algunas preocupaciones, pues todo parece indicar que el cuadro cardenal no podría contar con una de sus fichas, esto tras sufrir algunas molestias físicas en el juego contra Peñarol.

Andrés Mosquera Marmolejo se perdería el clásico

Aunque no hay una confirmación oficial, todo parece indicar que Andrés Mosquera Marmolejo no estaría en el clásico capitalino, pues a pesar de tener minutos en el juego de Copa Libertadores, el guardameta no se encuentra 100 % recuperado del desgarro que sufrió en semanas anteriores.

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Ante la preocupación de los aficionados y cuerpo técnico de Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo se refirió a lo que sería su ausencia en el clásico, dejando claro que toca esperar su evolución, pero todo indicaría que sería baja para el juego contra Millonarios.

“Todavía no podemos decir que estoy descartado, pero vamos a ver y esperar qué decisiones se toman estos tres días que faltan y, sobre todo, cómo evoluciono en la recuperación”, fueron las declaraciones del guardameta a la salida del estadio tras el juego contra Peñarol.

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Vale mencionar que Andrés Mosquera Marmolejo estuvo ausente en el juego que disputó Independiente Santa Fe contra Llaneros y Deportes Tolima, esto tras sufrir un desgarro en una de sus piernas, lo que lo ha marginado de los últimos juegos del león.

Semana difícil para Independiente Santa Fe

A pesar de que el partido próximo es contra Millonarios, los dirigidos por Pablo Repetto no deben olvidarse de Corinthians, su próximo rival en la Copa Libertadores, el cual tendrá que enfrentar el próximo miércoles en suelo brasileño, por lo que tendrá que regular su nómina para poder tener una actuación de tierras extranjeras.

Cabe recordar que en el juego contra Peñarol, el cardenal tuvo que hacer tres modificaciones por lesiones, por lo que se espera el parte médico de los jugadores afectados para lo que será el resto de la temporada.