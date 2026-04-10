Santa Fe: tabla de posiciones del Grupo E de Copa Libertadores tras primera fecha

La espera llegó a su final con el anhelo de Independiente Santa Fe de demostrar todo lo que han preparado en el último tiempo en la Copa Libertadores. El grupo no es para nada sencillo, pues, enfrentaron a Peñarol en el Estadio El Campín, y luego deberán visitar a Corinthians y a Platense.

Sin duda alguna, Santa Fe necesitaba sacar un buen resultado en el Grupo E y lo estaba consiguiendo hasta que, en una jugada puntal, Peñarol logró poner todo en tablas. Un marcador que seguramente no deja satisfechos a los dirigidos por Pablo Repetto, dado que la intención era asegurar en casa los tres puntos.

Emanuel Olivera saltó a cabecear un balón desde la esquina de Omar Fernández Frasica para adelantar el marcador, pero, Matías Arezo puso el empate en una jugada puntual en la que poco sufría Santa Fe y en un error defensivo lograron emparejar todo.

RESULTADOS DEL GRUPO E EN LA PRIMERA FECHA DE LA COPA LIBERTADORES

Infortunadamente, el plan de juego de Santa Fe cambió bastante. Pablo Repetto puso su tridente en el mediocampo como ha sido la costumbre con Jhojan Torres, Yilmar Velásquez y Daniel Torres, pero Yilmar sintió molestias físicas y tuvo que dejar la cancha. Maximiliano Lovera entró, pero tampoco pudo completar el partido con una lesión.

En el segundo tiempo, Andrés Mosquera Marmolejo salió seguramente por precaución dado que venía de una lesión muscular y Weimar Asprilla entró al campo de juego para custodiar el arco cardenal.

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Para Santa Fe marcó Emanuel Olivera y en el segundo tiempo, un error, justamente de Olivera en la búsqueda del balón junto con Helibelton Palacios terminó en la excelente definición de Matías Arezo que dejó su sello en Bogotá con el empate definitivo.

Antes de que iniciara el partido en Bogotá, Platense y Corinthians se citaron en Buenos Aires en el debut del cuadro argentino en la Copa Libertadores. Todo ocurrió en el segundo tiempo después de un empate sin goles en la primera parte.

Corinthians pegó primero en el Grupo E con las anotaciones de Kayke Ferrari y Yuri Alberto. Platense sufrió por la expulsión de Juan Ignacio Saborido sobre el final del compromiso. Con ese resultado, los brasileños se adueñaron de la tabla de posiciones.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA PRIMERA FECHA DE LA COPA LIBERTADORES EN EL GRUPO E

1. Corinthians | 3 puntos | +2 DG

2. Peñarol | 1 punto | 0 DG

3. Santa Fe | 1 punto | 0 DG

4. Platense | 0 puntos | -2 DG

ASÍ SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA DE LA COPA LIBERTADORES EN EL GRUPO E

Después de esta primera fecha que terminó con la victoria de Corinthians y el empate de Santa Fe de visitante y de local respectivamente dejó todo abierto para la segunda jornada de la Copa Libertadores.

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Corinthians y Santa Fe le pondrán presión a Platense y a Peñarol, pues, los cardenales tendrán que visitar al cuadro brasileño en el Estadio Neo Química el miércoles 15 de abril a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia.

Por su parte, el jueves 16 de abril, Peñarol jugará su primer partido en condición de local recibiendo la visita de Platense que juega su primera edición de la Copa Libertadores. El juego se desarrollará a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia.