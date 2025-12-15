Andrés Ricaurte tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay luego de su paso por Fortaleza

Andrés Ricaurte cambiará de equipo en el fútbol colombiano tras no llegar a un acuerdo para continuar en Fortaleza, club en el que jugó durante la temporada 2025.

¿En cuál equipo juega Andrés Ricaurte?

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el mediocampista será nuevo jugador de Águilas Doradas, aunque el equipo antioqueño aún no ha hecho oficial su incorporación.

Este movimiento marcará el regreso de Ricaurte al club en el que debutó como profesional, ya que los primeros años de su carrera los vivió precisamente con Águilas Doradas.

Refuerzos de Águilas Doradas para 2026

La noticia fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien además señaló que Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Caicedo y Andrés Álvarez también llegarán al conjunto antioqueño.

Con esta decisión, Ricaurte cerrará su etapa en Fortaleza, equipo al que arribó a comienzos de 2025 y con el que tuvo una participación constante.

Estadísticas de Andrés Ricaurte en Fortaleza

Durante su paso por el cuadro bogotano, el volante disputó 46 partidos oficiales, en los que registró cuatro asistencias y dos goles.

Su experiencia y recorrido en el fútbol colombiano e internacional fueron claves para Fortaleza, especialmente por su liderazgo en el mediocampo.

A lo largo de su carrera, Andrés Ricaurte también ha vestido las camisetas de Leones de Itagüí, Atlético Huila, Independiente Medellín, Dallas FC de la MLS y Emelec de Ecuador.