Medellín vs Nacional: Dimayor definió el grupo arbitral para la final de vuelta

Dimayor dio a conocer el grupo arbitral designado para la final de vuelta de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un duelo que definirá al nuevo campeón del torneo.

La entidad lo anunció mediante un comunicado oficial, en el que detalló cada uno de los jueces que estarán a cargo del compromiso decisivo en Medellín.

Wilmar Roldán pitará la final Medellín vs Nacional

El partido será dirigido por Wilmar Roldán, árbitro de Antioquia y el más reconocido del país, con amplio recorrido internacional en torneos FIFA y Conmebol.

Como asistentes fueron designados Sebastián Vela, de Bogotá, y John Aguilar, de Risaralda, mientras que el cuarto árbitro será Jhon Ospina, del Quindío.

En el manejo de la tecnología estará Lisandro Castillo, de Bogotá, como árbitro VAR, acompañado por Mario Tarache, de Casanare, en funciones de AVAR.

La designación de Roldán ha llamado la atención, teniendo en cuenta la magnitud del clásico antioqueño y la relevancia que tendrá cada decisión arbitral.

El compromiso se disputará este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

La serie llega igualada tras el 0-0 del partido de ida y se espera un estadio lleno, esta vez con la boletería a cargo del Independiente Medellín y a que se conocerá el campeón del certamen.