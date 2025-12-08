Andrey Estupiñán saldrá del Deportivo Cali y llegaría a un equipo 'grande' en 2026

Andrey Estupiñán, delantero de 31 años, estaría viviendo sus últimos días como jugador del Deportivo Cali, en medio de versiones que lo alejan del club para la temporada 2026.

El nuevo equipo de Andrey Estupiñán

Según informó el periodista Mariano Olsen, el atacante nariñense podría convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal de Perú, uno de los equipos más importantes de ese país.

De acuerdo con el periodista, “ya existen contactos iniciales con su entorno, aún sin oferta formal”, lo que indica que las conversaciones apenas comienzan.

Mientras se define su futuro, Estupiñán continúa entrenándose con el Deportivo Cali hasta cumplir su contrato, el cual finaliza el próximo 31 de diciembre.

Estadísticas de Andrey Estupiñán con el Cali

Durante la temporada 2025, el delantero disputó 39 partidos oficiales, en los que logró marcar once1 goles y aportar una asistencia, siendo una pieza constante en el frente de ataque del equipo.

Trayectoria de Andrey Estupiñán

Antes de su etapa en el club azucarero, Estupiñán tuvo un amplio recorrido por el fútbol colombiano, militando en Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Junior FC.

El posible nuevo destino del atacante sería Sporting Cristal, club histórico del fútbol peruano que cuenta con 20 títulos de primera división.

Además, el conjunto limeño fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1997, un antecedente que realza el peso del equipo que busca quedarse con los servicios del delantero colombiano.