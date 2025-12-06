Luisa Agudelo saldrá del Cali y jugará en un equipo 'top'

La portera Luisa Agudelo estaría muy cerca de cerrar un nuevo capítulo en su carrera profesional fuera del país. La juvenil guardameta del Deportivo Cali podría salir del club en los próximos días rumbo al fútbol internacional.

La información fue revelada por el periodista Julián Capera, quien señaló que la agencia que representa a la futbolista ya está en diálogos con varios equipos del exterior y que el traspaso podría concretarse en el corto plazo.

Los equipos que quieren fichar a Luisa Agudelo

Con apenas 18 años, Agudelo aparece en el radar de clubes importantes como Levante de España, Sporting de Lisboa de Portugal, Corinthians de Brasil, Toluca, Xolos de Tijuana y también un equipo del fútbol canadiense.

Su posible salida significaría una baja sensible para el Deportivo Cali, equipo en el que se consolidó como referente a pesar de su corta edad y donde se ganó la titularidad a punta de regularidad y carácter bajo los tres palos.

Con la camiseta verdiblanca, Luisa ya levantó dos títulos de la Liga BetPlay Femenina, además de ser finalista de la Copa Libertadores, un logro histórico para el club vallecaucano.

En el plano internacional, también ha sido protagonista. Agudelo es arquera de la Selección Colombia y ya ha disputado tres Copas del Mundo: dos en categoría sub-17 y una en sub-20.

Su proyección y rendimiento la han convertido en una de las porteras jóvenes con mayor futuro en el continente, lo que explica el fuerte interés que hoy despierta en varios mercados.

Por ahora, en el Cali se mantiene la expectativa a la espera de una definición, mientras la posibilidad de ver a Luisa Agudelo en el exterior toma cada vez más fuerza.