Andrey Estupiñán ya tiene equipo en la Liga BetPlay para 2026-I

El futuro de Andrey Estupiñán empieza a tomar forma luego de confirmarse que el delantero nariñense no continuará en la disciplina de Deportivo Cali, club en el que militó durante la más reciente temporada del fútbol colombiano.

Según informó el periodista Mariano Olsen, Estupiñán estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Deportivo Pasto, equipo con el que ya tendría un principio de acuerdo para firmar por un año, vínculo que se extendería hasta diciembre de 2026.

De concretarse la negociación, este sería el segundo paso de Andrey Estupiñán por el conjunto volcánico, institución en la que ya se desempeñó entre 2018 y 2019, periodo en el que dejó buenas sensaciones por su aporte ofensivo.

Balance de Andrey Estupiñán en su primer paso por Pasto

En aquella primera etapa con Deportivo Pasto, el delantero disputó un total de 53 partidos oficiales y logró anotar 13 goles, números que lo posicionaron como un atacante confiable dentro del fútbol colombiano.

Los números de Andrey Estupiñán

Durante la temporada 2025, Estupiñán fue un jugador habitual en el frente de ataque de Deportivo Cali, disputando 39 partidos oficiales, en los que consiguió marcar once goles y aportar una asistencia.

Más allá de los registros, el atacante se destacó por su constancia y presencia ofensiva, convirtiéndose en una de las alternativas recurrentes del equipo vallecaucano a lo largo del año.

Trayectoria de Andrey Estupiñán

El recorrido de Andrey Estupiñán en el fútbol colombiano es amplio, pues además de Deportivo Cali y Pasto, ha vestido las camisetas de Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Junior FC.

En medio de la búsqueda de su nuevo club, el delantero también recibió un sondeo desde el exterior, específicamente de Sporting Cristal de Perú, aunque dicha posibilidad no prosperó y no pasó a mayores.

Así, todo apunta a que Deportivo Pasto será el próximo destino de Andrey Estupiñán, quien regresaría al equipo de su región (nació en El Charco, Nariño) con el objetivo de aportar experiencia y goles al proyecto deportivo del club para 2026.