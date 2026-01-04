Fichaje de Luis Fernando Muriel: así va la 'pelea' entre Junior y Nacional

Luis Fernando Muriel vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes, esta vez por los diálogos que sostiene con dos de los clubes más grandes del fútbol colombiano: Atlético Nacional y Junior FC, ambos interesados en contar con el delantero para la próxima temporada.

El atacante atlanticense ya fue notificado por Orlando City de que no continuará en el club para 2026, decisión que abrió la puerta a su salida y activó los contactos desde Colombia para concretar su regreso al país.

Lea también Junior, próximo a anunciar a un polémico mediocampista

Detalles de la negociación de Muriel con Junior y Nacional

El periodista Felipe Sierra informó en su cuenta de X que, pese a la disposición del jugador de reducir su salario hasta en un 50 %, Junior aún no avanza de manera decidida en la negociación. Según detalló, una empresa privada estaría gestionando su llegada sin que exista, por ahora, el aval definitivo de la dirigencia del Tiburón.

En el mismo reporte, Sierra señaló que en Atlético Nacional el director deportivo Gustavo Fermani mantiene el interés por Muriel, aunque desde la propiedad del club consideran que el delantero habría utilizado la oferta del equipo verdolaga para llamar la atención de Junior.

Lo cierto es que Muriel no será tenido en cuenta para la temporada 2026 en Orlando City, por lo que su futuro inmediato está lejos de la MLS y cada vez más cerca de definirse.

Un detalle que no pasó desapercibido es que el delantero fue visto entrenando junto a Jermein Peña y Daniel Rivera, defensas centrales de Junior de Barranquilla, situación que alimentó aún más los rumores sobre su posible llegada al equipo rojiblanco.

A sus 34 años, Muriel ve con buenos ojos la posibilidad de volver al fútbol colombiano, escenario en el que solo actuó profesionalmente con Deportivo Cali entre 2009 y 2010, antes de iniciar su extensa carrera internacional.

Trayectoria de Luis Fernando Muriel

Tras su salida del país, el atacante tuvo pasos por Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina, Atalanta y más recientemente Orlando City, consolidándose como uno de los delanteros colombianos más reconocidos en el exterior.

Se espera que en los próximos días quede definido el nuevo club en el que se desempeñará Luis Fernando Muriel, cuyo regreso al fútbol colombiano empieza a tomar cada vez más fuerza.