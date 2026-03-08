El sorpresivo '10' que es postulado a la Selección Colombia

Un nombre inesperado comenzó a aparecer en la conversación alrededor de la Selección Colombia. Desde Brasil han surgido voces que piden que el volante ofensivo Miguel Monsalve sea tenido en cuenta para futuras convocatorias del equipo nacional.

La iniciativa surge principalmente desde el entorno del Grêmio, donde el colombiano milita actualmente. Algunos medios de comunicación brasileños y aficionados del club consideran que el mediocampista tiene condiciones suficientes para recibir una oportunidad con la Tricolor de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Aun así, su presencia en una convocatoria cercana luce complicada. Monsalve no ha tenido participación en el actual ciclo de la selección absoluta, lo que representa un obstáculo importante considerando la base de jugadores que ha venido utilizando el cuerpo técnico.

Pese a ello, el buen nivel que ha mostrado en el fútbol brasileño ha despertado el interés y el reconocimiento de quienes siguen de cerca al club de Porto Alegre, especialmente por su capacidad creativa y su función como mediapunta o clásico '10'.

Estadísticas de Miguel Monsalve en Gremio

El jugador, de 22 años, suma en lo que va del año cuatro partidos y un gol con Gremio, cifras que reflejan su progresiva adaptación al fútbol brasileño desde su llegada al club.

Actualmente, el colombiano afronta una lesión muscular que lo ha apartado de la competencia en los últimos días, aunque se espera que pueda regresar a las canchas en el corto plazo.

Monsalve es producto de las divisiones inferiores de Independiente Medellín y también hizo parte de procesos juveniles con la Selección Colombia sub 20, lo que lo mantuvo en el radar del fútbol nacional desde temprana edad.

El mediocampista fue transferido a Gremio en julio de 2024 por una cifra cercana a los 2,3 millones de dólares. Desde entonces ha venido consolidando su carrera en el exterior, acumulando experiencia en un fútbol competitivo.

Balance de Miguel Monsalve como profesional

En total, a lo largo de su carrera profesional, Monsalve registra 128 partidos disputados, con 16 goles y 13 asistencias.

Mientras tanto, la Selección Colombia se prepara para disputar partidos amistosos el 26 y 29 de marzo frente a Croacia y Francia, respectivamente, encuentros que servirán para seguir evaluando alternativas en la plantilla.