Árbitros y VAR para la fecha 12 de la Liga BetPlay

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su Comisión Arbitral, dio a conocer la lista de jueces que estarán a cargo de los partidos correspondientes a la fecha 12 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, jornada que se disputará entre el martes 17 y el viernes 20 de marzo en diferentes estadios del país.

Liga BetPlay: partidos y árbitros por la fecha 12

El primer partido de la fecha será Llaneros FC vs Cúcuta Deportivo, programado para el martes a las 4:10 p. m. en el estadio Bello Horizonte, encuentro que tendrá como árbitro central a Carlos Ortega, acompañado por Jhon Zambrano y Cristian Mosquera como asistentes, Juan P. Becerra como cuarto árbitro, Mauricio Pérez en el VAR y Ariel Quintana como AVAR.

Ese mismo día, a las 6:20 p. m., se enfrentarán Atlético Bucaramanga y Once Caldas en el estadio Américo Montanini, partido que será dirigido por Carlos Betancur, con Sebastián Vela y Sebastián Bohórquez como asistentes, Jorgin Camacho como cuarto árbitro, David Nicolás Rodríguez en el VAR y Juan C. García como AVAR.

¿Quién será el árbitro de Millonarios vs Nacional?

El duelo más atractivo del martes será el Millonarios FC vs Atlético Nacional, programado a las 8:30 p. m. en el estadio El Campín, compromiso que tendrá como juez central a Jhon Ospina, con Roberto Padilla y Víctor Wilches como asistentes, Wilmar Montaño como cuarto árbitro, Ricardo García en el VAR y Mary Blanco como AVAR.

La jornada continuará el miércoles 18 de marzo con el partido entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó, que se jugará a las 4:10 p. m. en el estadio Libertad, con Ferney Trujillo como árbitro central, acompañado por Jesús Otero y Jeefry Herrera, además de Jair Pozos como cuarto árbitro, Esnaider Pontón en el VAR y Juan Holguín como AVAR.

Posteriormente, a las 6:20 p. m., se disputará el compromiso entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano de Techo, con Luis Delgado como juez central, acompañado por John Reyes y Jhon Parra, Heiberth Calvo como cuarto árbitro, Leonard Mosquera en el VAR y Daniel Alzate como AVAR.

El cierre de la jornada del miércoles será el duelo entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, a las 8:30 p. m. en el estadio Deportivo Cali, partido que tendrá como árbitro central a Jairo Mayorga, con John León y Mario Tarache como asistentes, Deivy Guetio como cuarto árbitro, Luis Picón en el VAR y Carlos Díaz como AVAR.

El jueves 19 de marzo comenzará con el encuentro entre Alianza Valledupar y Jaguares de Córdoba, programado para las 4:10 p. m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau, con Javier Villa como árbitro central, acompañado por Jhon Gallego y Jeferson Ruiz, David Fuentes como cuarto árbitro, Lisandro Castillo en el VAR y Jenny Torres como AVAR.

Más tarde, a las 6:20 p. m., se enfrentarán Deportes Tolima y Fortaleza CEIF en el estadio Manuel Murillo Toro, encuentro que tendrá como juez central a Luis Matorel, con Miguel Roldán y Guillermo Agudelo como asistentes, José Bautista como cuarto árbitro, Nicolás Gallo Barragán en el VAR y Bryan Salazar como AVAR.

El partido más llamativo del jueves será Independiente Medellín vs Junior FC, que se disputará a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, con Andrés Rojas como árbitro central, acompañado por Richard Ortiz y Camilo Sánchez, Alejandro Moncada como cuarto árbitro, Keiner Jiménez en el VAR y Iván Ballesta como AVAR.

Polémico árbitro para Águilas vs América

Finalmente, la fecha 12 se cerrará el viernes 20 de marzo con el compromiso entre Águilas Doradas y América de Cali, programado para las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario, partido que será dirigido por Héctor Rivera, con Yohan Peña y Jorge Narváez como asistentes, Johan Raigosa como cuarto árbitro, Never Manjarrez en el VAR y Johan Castro como AVAR.