La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en la fecha 14 de la Liga BetPlay.
En la jornada que se disputará desde el viernes 27 hasta el lunes 30 de marzo impartirán justicia experimentados referís como Carlos Betancur, Jhon Ospina y Wilmar Roldán, entre otros.
El duelo entre Bucaramanga contra Santa Fe, uno de los más importantes de la fecha, será dirigido por Carlos Betancur.
Por otro lado, el compromiso entre Deportivo Cali contra Deportivo Pereira tendrá como juez central a Luis Matorel.
En cuanto al partido entre Deportivo Independiente Medellín frente a América fue designado José Ortiz.
Finalmente, el duelo entre Millonarios contra Fortaleza contará con Ferney Trujillo.
Árbitros y VAR para la fecha 14 de la Liga BetPlay
Águilas Doradas Vs Alianza FC
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Ricardo García
Bucaramanga Vs Santa Fe
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Leonard Mosquera
Cúcuta Vs Boyacá Chicó
Árbitro central: Jairo Mayorga
VAR: Jhon Perdomo
Tolima Vs Jaguares
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: David Rodríguez
Cali Vs Pereira
Árbitro central: Luis Matorel
VAR: Mauricio Pérez
Internacional Vs Junior
Árbitro central: Javier Villa
VAR: Never Manjárrez
Pasto Vs Nacional
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: Nicolás Gallo
Llaneros Vs Once Caldas
Árbitro central: Wilmar Montaño
VAR: Keiner Jiménez
Medellín Vs América
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Esnaider Pontón
Millonarios Vs Fortaleza
Árbitro central: Ferney Trujillo
VAR: Lisandro Castillo