La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en la fecha 14 de la Liga BetPlay.

En la jornada que se disputará desde el viernes 27 hasta el lunes 30 de marzo impartirán justicia experimentados referís como Carlos Betancur, Jhon Ospina y Wilmar Roldán, entre otros.

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El duelo entre Bucaramanga contra Santa Fe, uno de los más importantes de la fecha, será dirigido por Carlos Betancur.

Por otro lado, el compromiso entre Deportivo Cali contra Deportivo Pereira tendrá como juez central a Luis Matorel.

En cuanto al partido entre Deportivo Independiente Medellín frente a América fue designado José Ortiz.

Finalmente, el duelo entre Millonarios contra Fortaleza contará con Ferney Trujillo.

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Árbitros y VAR para la fecha 14 de la Liga BetPlay

Águilas Doradas Vs Alianza FC

Árbitro central: Carlos Betancur

VAR: Ricardo García

Bucaramanga Vs Santa Fe

Árbitro central: Jhon Ospina

VAR: Leonard Mosquera

Cúcuta Vs Boyacá Chicó

Árbitro central: Jairo Mayorga

VAR: Jhon Perdomo

Tolima Vs Jaguares

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: David Rodríguez

Cali Vs Pereira

Árbitro central: Luis Matorel

VAR: Mauricio Pérez

Internacional Vs Junior

Árbitro central: Javier Villa

VAR: Never Manjárrez

Pasto Vs Nacional

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: Nicolás Gallo

Llaneros Vs Once Caldas

Árbitro central: Wilmar Montaño

VAR: Keiner Jiménez

Medellín Vs América

Árbitro central: José Ortiz

VAR: Esnaider Pontón

Millonarios Vs Fortaleza

Árbitro central: Ferney Trujillo

VAR: Lisandro Castillo