Millonarios tomó contundente decisión sobre la renovación de Mackalister Silva

Para nadie es un secreto que David Mackalister Silva se ha convertido en uno de los grandes referentes de Millonarios durante los últimos años, lo que ha hecho que se gane el cariño de todos los seguidores azules, quienes se han mostrado preocupados por la continuidad del volante bogotano.

Aunque todavía no estamos en periodo de transferencias, Millonarios ya comienza a preparar lo que será la nómina para el segundo semestre, razón por la que ya comienza a negociar algunas renovaciones y mirar algunas contrataciones que sumen al trabajo de Fabián Bustos.

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Sin ninguna duda, una de las renovaciones de las que la gente está más pendiente es la David Mackalister Silva, quien termina su contrato con Millonarios en el mes de junio del 2026, lo que ha generado todo tipo de comentarios entre el mundo del cuadro embajador.

Millonarios dispuesto a apoyar a Mackalister Silva

Ante la preocupación en redes sociales, Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports confirmó que la decisión de renovación dependerá de David Mackalister Silva. Sí el delantero decide continuar su carrera, Millonarios renovará el contrato, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores con más sentido de pertenencia por la institución.

La duda de la continuidad de Macka crece por lo acontecido hace algunos meses, donde el volante estuvo lesionado por algunos problemas de la rodilla, los cuales lo marginaron de la cancha por varias semanas e incluso hicieron que el bogotano pensara en dar un paso al costado como futbolista profesional.

Cabe mencionar que, en la actualidad, David Mackalister Silva goza de buena salud y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el esquema de Fabián Bustos, lo que da un parte de tranquilidad a todos los aficionados de Millonarios, quienes confían que el capitán siga vistiendo la camiseta azul y blanca.

Millonarios también mira otras renovaciones

Además de la renovación de David Mackalister Silva, Millonarios también mira la continuidad de Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado, quienes finalizan su vinculación con el club en junio y estarían en duda para seguir en la institución capitalina, esto teniendo en cuenta el bajo rendimiento que han mostrado durante las últimas temporadas.