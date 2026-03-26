Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de América ante Llaneros

La Liga BetPlay 2026-I completó su decimotercera fecha este miércoles 25 de marzo con el empate 0-0 entre América de Cali y Llaneros FC en el estadio Pascual Guerrero, un resultado que terminó de darle forma a una tabla de posiciones que sigue muy apretada en la parte alta.

Atlético Nacional y Deportivo Pasto comparten el liderato con 27 puntos, aunque el cuadro verdolaga se mantiene en la cima por diferencia de gol. Detrás aparecen Once Caldas con 23 unidades y Junior con 22, en una zona alta donde cada jornada empieza a marcar diferencias importantes de cara a la clasificación.

Un escalón más abajo se ubican América e Internacional de Bogotá, ambos con 21 puntos, seguidos por Millonarios con 20 y un grupo de equipos que aún se mantienen en la pelea directa por ingresar al grupo de los ocho. Tolima y Bucaramanga también se sostienen en la disputa con 20 y 19 unidades respectivamente.

En la zona media de la tabla, equipos como Cali, Llaneros y Águilas Doradas se mantienen con 16 puntos, todavía con opciones matemáticas, aunque obligados a sumar de manera constante en las próximas jornadas para no perder terreno frente a sus rivales directos.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 27 pts (+17) Pasto - 27 (+5) Once Caldas – 23 Junior – 22 *América – 21 (+8) Internacional de Bogotá – 21 (-1) Millonarios – 20 (+9) *Tolima – 20 (+6) *Bucaramanga – 19 Cali – 16 (+2) Llaneros – 16 (+1) *Águilas Doradas – 16 (0) *Santa Fe – 15 (-1) Fortaleza – 14 *Medellín – 13 Jaguares – 11 (-12) *Alianza – 11 (-12) Cúcuta – 8 (-9) *Chicó – 8 (-10) *Pereira – 6

*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.

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Por ahora, ningún equipo ha asegurado su clasificación a los playoffs, lo que mantiene abierta la competencia en todos los frentes. La lucha por entrar entre los ocho mejores sigue siendo pareja, y cualquier tropiezo puede resultar determinante en el tramo final de la fase regular.

Además, hay que tener en cuenta que aún quedan cinco partidos pendientes de jornadas anteriores, lo que podría generar movimientos importantes en la tabla en los próximos días.