Árbitros y VAR para la fecha 2 de la Liga BetPlay-I de 2026

La Liga BetPlay-I de 2026 está en pleno desarrollo y todo está listo para que se dispute la segunda fecha, la cual se disputará desde este viernes 23 hasta el lunes 26 de enero.
A pocas horas para el inicio de la jornada, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que impartirán justicia.
En los nombramientos se destaca la presencia de Wilmar Roldán, quien debutará en el certamen al haber sido designado para el compromiso entre Once Caldas contra Independiente Santa Fe.
También sobresale el nombramiento de Nicolás Gallo como VAR del duelo Llaneros frente a Atlético Bucaramanga, el cual tendrá a Andrés Rojas como central.
Por otro lado, el compromiso entre Millonarios y Junior será dirigido por Héctor Rivera y contará con Luis Picón como VAR.
Árbitros y VAR para la fecha 2 de la Liga BetPlay
Internacional de Bogotá Vs Cúcuta Deportivo
Árbitro central: Alejandro Moncada
VAR: John Perdomo
Deportes Tolima Vs Alianza Valledupar
Árbitro central: Luis Delgado
VAR: Luis Picón
Llaneros Vs Atlético Bucaramanga
Árbitro central: Andrés Rojas
VAR: Nicolás Gallo
Deportivo Cali Vs Deportivo Independiente Medellín
Árbitro central: Jonnathan Ortiz
VAR: Ricardo García
Boyacá Chicó Vs América de Cali
Árbitro central: Ferney Trujillo
VAR: John Perdomo
Águilas Doradas Vs Deportivo Pasto
Árbitro central: Wilmar Montaño
VAR: Stivenson Celeita
Millonarios Vs Junior
Árbitro central: Héctor Rivera
VAR: Luis Picón
Once Caldas Vs Independiente Santa Fe
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Ricardo García
Atlético Nacional Vs Jaguares
Árbitro central: Jairo Mayorga
VAR: Fernando Acuña