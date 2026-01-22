Árbitros y VAR para la fecha 2 de la Liga BetPlay-I de 2026

La Liga BetPlay-I de 2026 está en pleno desarrollo y todo está listo para que se dispute la segunda fecha, la cual se disputará desde este viernes 23 hasta el lunes 26 de enero.

A pocas horas para el inicio de la jornada, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que impartirán justicia.

En los nombramientos se destaca la presencia de Wilmar Roldán, quien debutará en el certamen al haber sido designado para el compromiso entre Once Caldas contra Independiente Santa Fe.

También sobresale el nombramiento de Nicolás Gallo como VAR del duelo Llaneros frente a Atlético Bucaramanga, el cual tendrá a Andrés Rojas como central.

Por otro lado, el compromiso entre Millonarios y Junior será dirigido por Héctor Rivera y contará con Luis Picón como VAR.

Árbitros y VAR para la fecha 2 de la Liga BetPlay





Internacional de Bogotá Vs Cúcuta Deportivo

Árbitro central: Alejandro Moncada

VAR: John Perdomo





Deportes Tolima Vs Alianza Valledupar

Árbitro central: Luis Delgado

VAR: Luis Picón





Llaneros Vs Atlético Bucaramanga

Árbitro central: Andrés Rojas

VAR: Nicolás Gallo





Deportivo Cali Vs Deportivo Independiente Medellín

Árbitro central: Jonnathan Ortiz

VAR: Ricardo García





Boyacá Chicó Vs América de Cali

Árbitro central: Ferney Trujillo

VAR: John Perdomo





Águilas Doradas Vs Deportivo Pasto

Árbitro central: Wilmar Montaño

VAR: Stivenson Celeita

Millonarios Vs Junior

Árbitro central: Héctor Rivera

VAR: Luis Picón





Once Caldas Vs Independiente Santa Fe

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: Ricardo García





Atlético Nacional Vs Jaguares

Árbitro central: Jairo Mayorga

VAR: Fernando Acuña