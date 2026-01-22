Uno de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará a puerta cerrada, luego de que el club local solicitara oficialmente a Dimayor que el compromiso se juegue sin presencia de público en las tribunas.

Pues el encuentro entre Deportivo Pereira y Fortaleza CEIF, programado para el próximo sábado 24 de enero, no contará con aficionados en el estadio, decisión que ya fue comunicada al ente rector del fútbol profesional colombiano.

Cabe recordar que Deportivo Pereira está oficiando como local en el estadio Centenario de Armenia, debido a las obras de remodelación que actualmente se adelantan en el estadio Hernán Ramírez Villegas, su escenario habitual.

¿Por qué Deportivo Pereira está jugando a puerta cerrada?

En este contexto, se conoció que fue la propia dirigencia del Deportivo Pereira la que notificó a Dimayor su intención de disputar el compromiso a puerta cerrada, atendiendo a una solicitud formal del club.

La medida estaría relacionada con la delicada situación financiera que atraviesa la institución, una crisis que ha generado inconformidad en un sector de la hinchada y que, incluso, podría derivar en la pérdida del reconocimiento deportivo si no se resuelve a tiempo.

Ante este panorama, el club buscaría evitar posibles altercados dentro y fuera del estadio, optando por no permitir el ingreso de público mientras se normaliza la situación administrativa y económica.

El partido entre Pereira y Fortaleza CEIF se jugará el sábado 24 de enero a las 2:00 de la tarde, en cumplimiento de la programación establecida para la segunda jornada del campeonato.

No es la primera vez que el conjunto risaraldense adopta esta decisión en el actual torneo, pues en la primera fecha también actuó como local sin público.

En aquella ocasión, Deportivo Pereira recibió a Llaneros el viernes anterior, en un partido que igualmente se disputó a puerta cerrada y que terminó con derrota 2-0 para el cuadro matecaña.