Liga BetPlay Femenina: los cinco clubes que pelean por clasificar a cuadrangulares

Las emociones de la Liga BetPlay Femenina continúan en la fase de todos contra todos. Este lunes 27 de julio terminó la jornada con la victoria de Internacional de Bogotá por la mínima diferencia frente a Fortaleza. Con este resultado, Internacional está a un partido de sellar la clasificación.

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Independiente Santa Fe tiene 25 unidades, mismos que Internacional de Bogotá. Ambas escuadras capitalinas necesitarían solo una victoria en las dos fechas que quedan para sellar de manera anticipada la entrada para los cuadrangulares. La diferencia de gol de las cardenales y ‘Cóndores’ les daría la mano para ya tener encaminada la clasificación.

Bajo ese panorama, todo parece indicar que la pelea por sellar el paso a los cuadrangulares será entre cinco equipos que buscan los últimos tres cupos para definir todo en las fases finales de la Liga Profesional Femenina.

LOS CLUBES QUE SIGUEN PELEANDO POR SELLAR LA ENTRADA A LOS CUADRANGULARES

La jornada 14 de la Liga BetPlay Femenina terminó este lunes 27 de julio con vibrantes partidos y con resultados que decidieron eliminaciones, y, en otros casos a clasificadas para los cuadrangulares semifinales. Además, hubo clásicos entre Deportivo Cali vs América de Cali, Medellín vs Nacional e Internacional de Bogotá vs Fortaleza.

Atlético Nacional y Deportivo Cali son primera y segunda de la clasificación de la Liga Femenina con 36 y 35 puntos respectivamente. Aunque Millonarios y América están en la pelea por quedarse con las primeras plazas, seis unidades las separan de las azucareras a falta de dos partidos.

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En ese orden de ideas, Nacional y Cali serían cabeza de grupo y definirían las fases finales en condición de local. Millonarios (29 puntos), América de Cali (29 puntos) también ya están clasificadas. Luego vienen Santa Fe e Internacional de Bogotá cada una con 25 puntos, pero con una diferencia muy positiva, frente al séptimo clasificado.

Claramente, a falta de seis puntos, Internacional de Palmira con 22 unidades podría superar a alguna de las dos. Santa Fe e Internacional de Bogotá necesitarán sumar una victoria y ya estarían clasificadas. Medellín está en zona de clasificación en la octava casilla con 19, y Orsomarso es décima con 16 puntos.

La pelea por clasificar será entre Santa Fe, Internacional de Bogotá, Internacional de Palmira, Medellín y Orsomarso. Todo se podría definir en la siguiente fecha de manera anticipada para dejar listas a las clasificadas.

LO QUE NECESITAN LOS CINCO CLUBES PARA CLASIFICAR

Santa Fe e Internacional de Bogotá necesitan solo sumar de a tres en alguno de los dos partidos que les quedan. Las cardenales enfrentarán a Millonarios y a Fortaleza, mientras que Inter visitará a Deportivo Pasto y recibirá a Real Santander en Techo. Un triunfo de ambas las dejaría clasificadas.

Si esto pasa se reducen los cupos y las peleas por clasificar. Internacional de Palmira tiene 22 puntos, y podría clasificar si gana o empata el partido contra Once Caldas de visitante en la fecha 15 y si Medellín pierde contra Fortaleza en la próxima jornada.

Medellín clasificará si suma una victoria o un punto con Fortaleza en la fecha 15 y si Orsomarso pierde con Real Santander. Esto eliminaría a las vallecaucanas de manera anticipada.

Orsomarso solo podría clasificar si gana sus dos partidos y que Medellín no sume de a tres en ninguno de los encuentros que les quedan a las ‘Poderosas’. De esa manera, todo se podría definir en la fecha 15.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 15 DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Viernes 31 de julio

Fortaleza vs Medellín | Estadio Metropolitano de Techo | 5:00 P.M.

Sábado 1 de agosto

Nacional vs Deportivo Cali | Estadio Cincuentenario | 3:00 P.M.

Real Santander vs Orsomarso | Estadio Villa Concha | 3:30 P.M.

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Domingo 2 de agosto

Once Caldas vs Internacional de Palmira | Estadio Palogrande | 3:00 P.M.

Millonarios vs Santa Fe | Estadio Metropolitano de Techo | 3:00 P.M.

Pasto vs Internacional de Bogotá | Estadio Municipal de Ipiales | 3:00 P.M.

América de Cali vs Llaneros | Estadio Pascual Guerrero | 8:15 P.M.

Lunes 3 de agosto

Junior vs Atlético Bucaramanga | Estadio Romelio Martínez | 4:00 P.M.