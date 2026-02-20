La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 8 de la Liga BetPlay-I de 2026.
En la jornada en la que se registrarán partidos de gran atractivo como Atlético Bucaramanga frente a Deportivo Cali, Internacional de Bogotá contra Millonarios, Santa Fe ante Junior y Cúcuta con Tolima, entre otros, fueron nombrados jueces como Wilmar Roldán, Andrés Rojas, Carlos Betancur y Alejandro Moncada.
Para el compromiso entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali fue designado Alejandro Moncada, quien tendrá el apoyo en el VAR de Leonard Mosquera.
Por otro lado, el encuentro que disputarán Internacional de Bogotá con Millonarios será dirigido por Carlos Ortega y David Rodríguez estará en el VAR.
El duelo en el estadio El Campín entre Santa Fe y Junior tendrá como juez central a Wilmar Roldán y en el VAR a Keiner Jiménez.
Finalmente, el partido entre Cúcuta Deportivo con Deportes Tolima contará con Carlos Betancur como central y Nicolás Gallo en el VAR.
Árbitros y VAR para la fecha 8 de la Liga BetPlay
Llaneros Vs Medellín
Árbitro central: Jairo Mayorga
VAR: Fernando Acuña
Deportivo Pereira Vs Deportivo Pasto
Árbitro central: Álvaro Meléndez
VAR: Ricardo García
Once Caldas Vs Fortaleza
Árbitro central: Javier Villa
VAR: Mauricio Pérez
Bucaramanga Vs Cali
Árbitro central: Alejandro Moncada
VAR: Leonard Mosquera
Nacional Vs Alianza FC
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Esnaider Pontón
Internacional de Bogotá Vs Millonarios
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: David Rodríguez
Santa Fe Vs Junior
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Keiner Jiménez
Boyacá Chicó Vs Águilas Doradas
Árbitro central: Andrés Rojas
VAR: Never Manjárrez
América Vs Jaguares
Árbitro central: Jonnathan Ortiz
VAR: Stivenson Celeita
Cúcuta Vs Tolima
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Nicolás Gallo