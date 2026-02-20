La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 8 de la Liga BetPlay-I de 2026.

En la jornada en la que se registrarán partidos de gran atractivo como Atlético Bucaramanga frente a Deportivo Cali, Internacional de Bogotá contra Millonarios, Santa Fe ante Junior y Cúcuta con Tolima, entre otros, fueron nombrados jueces como Wilmar Roldán, Andrés Rojas, Carlos Betancur y Alejandro Moncada.

Para el compromiso entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali fue designado Alejandro Moncada, quien tendrá el apoyo en el VAR de Leonard Mosquera.

Por otro lado, el encuentro que disputarán Internacional de Bogotá con Millonarios será dirigido por Carlos Ortega y David Rodríguez estará en el VAR.

El duelo en el estadio El Campín entre Santa Fe y Junior tendrá como juez central a Wilmar Roldán y en el VAR a Keiner Jiménez.

Finalmente, el partido entre Cúcuta Deportivo con Deportes Tolima contará con Carlos Betancur como central y Nicolás Gallo en el VAR.

Árbitros y VAR para la fecha 8 de la Liga BetPlay

Llaneros Vs Medellín

Árbitro central: Jairo Mayorga

VAR: Fernando Acuña

Deportivo Pereira Vs Deportivo Pasto

Árbitro central: Álvaro Meléndez

VAR: Ricardo García

Once Caldas Vs Fortaleza

Árbitro central: Javier Villa

VAR: Mauricio Pérez

Bucaramanga Vs Cali

Árbitro central: Alejandro Moncada

VAR: Leonard Mosquera

Nacional Vs Alianza FC

Árbitro central: José Ortiz

VAR: Esnaider Pontón

Internacional de Bogotá Vs Millonarios

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: David Rodríguez

Santa Fe Vs Junior

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: Keiner Jiménez

Boyacá Chicó Vs Águilas Doradas

Árbitro central: Andrés Rojas

VAR: Never Manjárrez

América Vs Jaguares

Árbitro central: Jonnathan Ortiz

VAR: Stivenson Celeita

Cúcuta Vs Tolima

Árbitro central: Carlos Betancur

VAR: Nicolás Gallo