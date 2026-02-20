Santa Fe encontró en la MLS el refuerzo que le falta para la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe sigue en la búsqueda de refuerzos para disputar la temporada 2026, en la que tendrá como grandes retos la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

A pesar de que el conjunto 'cardenal' ya ha jugado siete fechas en el certamen local, los directivos siguen en la búsqueda de refuerzos para completar la nómina que tiene a su cargo el director técnico uruguayo Pablo Repetto.

Según se conoció, Santa Fe pretende incorporar a un defensor central y a un extremo.

En los últimos días se informó que el cuadro capitalino no pudo llegar a un acuerdo para vincular al defensor central Brayan Ceballos, teniendo en cuenta que New England Revolution, club dueño de los derechos deportivos de Ceballos exigió algunas garantías bancarias que no se pudieron cumplir.

Santa Fe está cerca de extremo

Después de caerse la negociación por Brayan Ceballos, Independiente Santa Fe emprendió la búsqueda de un extremo, el cual ya habría encontrado y adelantado negociaciones.

Se trata de Jáder Rafael Obrian Arias, futbolista de 30 años nacido en el municipio de María La Baja en el departamento de Bolívar y que hace pocas semanas quedó como jugador libre, después de que se terminara su contrato con el Austin FC de la MLS.

Obrian estuvo en el radar de Deportivo Cali, pero no se concretó su incorporación al conjunto 'azucarero' debido al alto costo de su salario.

Sin embargo, Santa Fe estaría cerca de llegar a un acuerdo con el futbolista que vistió las camisetas de la Universidad Autónoma del Caribe, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas en el FPC antes de partir a la MLS.

Las negociaciones entre el cuadro cardenal y el extremo estarían en la recta final, por lo que se esperaría que en los próximos días se defina si se vincula o no al plantel de Pablo Repetto.