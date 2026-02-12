Arde la Tabla del Descenso; así va tras derrota de Cali ante Inter Bogotá

En el marco de la sexta fecha en la presente edición de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali jugaba en condición de visitante contra Internacional de Bogotá, duelo donde el equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero terminó cayendo por 3 a 2.

El conjunto verde de la ciudad de Cali sufrió su tercera derrota consecutiva jugando fuera de casa en esta liga, una estadística que ha puesto al equipo en una situación comprometedora, donde incluso varios hinchas piden la salida de Gamero.

La Tabla del Descenso acecha al Cali tras su derrota frente al ‘Inter’

El equipo que fue considerado por muchos como el mejor reforzado en este inicio de año, registra de momento dos triunfos, un empate y tres derrotas en la Liga BetPlay, un rendimiento cuestionable tras los múltiples fichajes que ha tenido el Deportivo Cali, con caídas ante clubes como Jaguares, Águilas Doradas y ahora recientemente contra ‘Inter’ Bogotá, rivales directos en la Tabla del Descenso.

Así las cosas, Deportivo Cali se ubica de momento en la antepenúltima casilla de la Tabla del Descenso, recordando que todavía falta por disputarse el partido de esta sexta fecha entre Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba.

20. Cúcuta Deportivo | 0.33 de promedio

19. Boyacá Chicó | 0.86 de promedio

18. Deportivo Cali | 1.07 de promedio

17. Internacional de Bogotá | 1.09 de promedio

16. Alianza de Valledupar | 1.13 de promedio

15. Llaneros | 1.17 de promedio.

Fecha, hora y rival del próximo partido del Deportivo Cali

El equipo ‘azucarero’ tendrá que revertir esta situación en su próximo partido, un duro reto frente a Atlético Nacional, duelo de la fecha 7 de la Liga BetPlay que se llevará a cabo el domingo 15 de febrero en el Estadio del Deportivo Cali a partir de las 6:30 de la tarde.

