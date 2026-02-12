Deportivo Cali anunció incorporación de última hora para este 2026

Deportivo Cali, que viene de una dolorosa derrota por 3-2 frente a Internacional de Bogotá y que sigue generando dudas en la hinchada luego de tres caídas consecutivas por la presente liga en condición de visitante, anunció recientemente una noticia que fortalece a la entidad.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero, que de momento se ubica en la novena posición del torneo con 7 puntos, dio a conocer oficialmente la incorporación de un nuevo patrocinador, una “alianza que representa un paso significativo para el fortalecimiento institucional y deportivo del club”, dice el comunicado.

Deportivo Cali anunció la llegada de un nuevo patrocinador

El equipo ‘azucarero’ anunció la vinculación de Emcali (Empresas Municipales de Cali) como nuevo patrocinador oficial de la institución, la cual recordemos estrenó dueños el año pasado y ahora es presidido por el grupo de inversión guatemalteco IDC Network.

A través de un comunicado se dieron detales de esta incorporación, destacando que la vinculación “reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo del deporte, la ciudad y la comunidad caleña”.

“Una empresa insignia de la región que se suma a la familia verdiblanca en un proyecto que promueve valores como el trabajo en equipo, la identidad y el sentido de pertenencia”, añade el Deportivo Cali.

¿Cuándo será el próximo partido del Deportivo Cali?

Luego de la derrota en la capital del país contra el ‘Inter’, el cuadro ‘azucarero’ tendrá un duro reto en condición de local, recibiendo a Atlético Nacional el próximo domingo 15 de febrero por la fecha 7 de la presente Liga BetPlay, duelo de alta importancia y exigencia donde podría marcar la continuidad de Alberto Gamero en el Deportivo Cali, pues varios sectores de la hinchada piden su salida ante los malos resultados que ha obtenido este año.

