Arias fue contundente con Carlos Bacca y sus planes en Junior para 2026

El director técnico uruguayo Alfredo Arias dejó atrás la celebración del título de la Liga BetPlay conseguido con Junior de Barranquilla y ya piensa en lo que será la temporada 2026.

En diálogo con La Fm Más Fútbol, el estratega del conjunto 'rojiblanco' explicó que los trabajos de pretemporada darán inicio el lunes 5 de enero.

El futuro de Carlos Bacca

Arias fue consultado por el futuro de Carlos Bacca, quien estaría en la etapa final de su recuperación, luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.

El entrenador fue claro con la situación del delantero, a quien le manifestó su admiración.

"El 5 de enero estaremos entrenando y el 15 será la primera final de la Superliga y Carlos Bacca no va a estar y no sé cuándo va a estar. Me hubiese gustado tenerlo ya. Lo conozco y admiro por que alguna vez me hizo goles en finales", dijo.

Alfredo Arias agregó que Carlos Bacca le daría una mano importante a Junior, pero no tiene claro cuando terminará su recuperación.

"Sé que no daría una mano bárbara, pero tengo que pensar que todavía no está. Hasta que no esté recuperado del todo, esa es la verdad, más allá del deseo", explicó.

¿Qué pasará con Guillermo Paiva?

A pesar de que a Alfredo Arias se le consultó en específico por el futuro de Guillermo Paiva, el entrenador no dio pistas con la continuidad o no del atacante.

Arias sí fue claro en asegurar que Junior necesita refuerzos en diferentes posiciones, aunque también se mostró de acuerdo en querer darle continuidad a la mayoría de la nómina.

"En diferentes líneas necesitamos jugadores. Tenemos que reforzar por que se nos vienen compromisos importantes. Pero no ha sido fácil. El mejor refuerzo es que se pueda sostener el plantel, pero después hay obligaciones y compromisos. Yo no saco el dinero de mi bolsillo" afirmó.