Arias pone los pies en la tierra: “Todavía no hemos clasificado, falta un paso”

El técnico de Juniorcelebró el triunfo 2-1 ante América, pero pidió cautela, explicó sus decisiones y elogió a sus figuras tras una noche intensa en el Metropolitano.

Junior está a un paso de la final de la Liga BetPlay. El triunfo 2-1 frente al América de Cali en Barranquilla desató la emoción en un Metropolitano encendido, pero Alfredo Arias enfrió las celebraciones de inmediato, pues la clasificación todavía no está asegurada.

“Hemos ganado los tres de local y empatado en Medellín y Cali y aún así no estamos clasificados porque este grupo es durísimo. Vamos con humildad, sin subestimar a nadie, pero creyendo en nosotros”, advirtió.

El uruguayo habló con franqueza y autocrítica en su balance del partido, reconociendo errores y valorando la capacidad de reacción del plantel.

Explicación táctica y autocrítica

Arias confesó que la salida por lesión de Guillermo Celis obligó a reacomodar el equipo, un ajuste que no funcionó como lo esperaba.

“Retrasé a Chará buscando ganar profundidad por las bandas y sumar un delantero más, pero no salió. Nos debilitamos con eso y el rival comenzó a tener la pelota”, explicó.

Sobre la actuación del juvenil Joel Canchimbo, defendió su proceso y pidió no cargarlo de responsabilidad.

“Es un chico joven. No tiene 90 minutos en primera aún. Él hace diferencia cuando entra con los rivales desgastados. Creí que entrando nos iba a ayudar, pero no resultó y además recibió un golpe fuerte”, dijo.

Teófilo, el líder de siempre

La entrega y lectura del juego de Teófilo Gutiérrez fueron resaltadas con admiración por parte del entrenador.

“Teo se multiplicó, corrió mucho, cortó jugadas. Es un jugador superclase que aporta dentro del campo y también al grupo. Antes, durante y después de los partidos”, destacó.





Enamorado, “una especie en extinción”

Arias también se tomó un momento para elogiar a los futbolistas de desequilibrio, con nombre propio, José Enamorado y Cristian Barrios.

“Son jugadores que engañan, que desequilibran, que son fútbol puro. Este juego se está midiendo en todo, pero ellos hacen que la gente quiera ver fútbol”, aseguró.

Peña y Monzón, muros en la zaga

El entrenador celebró recuperar su dupla ideal de centrales, Jermein Zidane Peña y Lucas Monzón, figuras del encuentro.

“Son muy buenos jugadores, jóvenes, veloces, técnicos. Fueron de los puntos altos del partido. Ojalá sigamos creyendo”, afirmó.

La hinchada, factor clave

Arias no se olvidó de quienes empujaron hasta el final desde la tribuna:

“Lo que se vive en Barranquilla es impresionante, el canto, el apoyo, el aliento hasta el final. Este triunfo también es de ellos”, expresó.





Un último paso para llegar a la final

Aunque Junior quedó a un triunfo o incluso un empate de clasificar, Arias pide concentración total para el duelo del lunes contra Medellín:

“Todavía no hemos clasificado, falta un paso más”, remató.

Junior está cerca, muy cerca… pero el mensaje del DT es claro, la celebración, solo cuando la final esté asegurada.