Arias se lamentó por una salida en Junior y habló del último refuerzo

La Liga BetPlay 2026-I está por iniciar y el Junior de Barranquilla espera respetar el título que ganó recientemente. Con la continuidad de Alfredo Arias como el director técnico, el club atlanticense tiene como prioridad mantener la mayor cantidad de jugadores que quedaron campeones y a partir de ello, traer fichajes para competir en la Copa Libertadores.

Junior ya anunció las llegadas de Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez y de Juan David Ríos, este último que llegará en reemplazo de Didier Moreno que abandonó el cuadro barranquillero después de cinco años defendiendo los colores junioristas.

Alfredo Arias ya regresó a Barranquilla en donde prepara la pretemporada con el Junior. Su primer reto será ante Independiente Santa Fe en la Superliga por duelo de campeones del 2025. Cuando aterrizó a la capital del Atlántico, El Heraldo lo entrevistó y aclaró varios temas sobre fichajes, confirmó que buscan a un delantero para el 2026 y valoró a los jugadores que han llegado.

LAMENTÓ LA SALIDA DE DIDIER MORENO

Con los tres jugadores que han llegado al Junior, el mercado de fichajes está lejos de terminar para el cuadro barranquillero. No reveló muchos nombres de futbolistas, pero dejó claro que se han movido para fichar a un delantero. Han sonado varios internacionales como Agustín Rodríguez u Octavio Rivero.

En su llegada a Barranquilla, el entrenador respondió a las prioridades en este mercado de fichajes afirmando que, “estamos armando el equipo tratando de que queden la mayor cantidad de jugadores que salieron campeones. Siempre pienso que un equipo que sale campeón el mejor refuerzo es que se queden, pero hay circunstancias y factores que uno no puede controlar”.

La reglamentación de la DIMAYOR cambió todo para este 2026 y, por lo menos en este primer semestre habrá una reducción de cinco fichas en cada plantilla. De 30 jugadores inscritos pasará a 25. Alfredo Arias lo puso como un problema, “hace que el juego sea diferente en estos días y otros factores como jugadores que terminaron contrato y tienen que renovar sus contratos. No me puedo meter en eso”.









Lamentó la salida de Didier Moreno. En su lugar estará Juan David Ríos, “es un buen jugador con experiencia de ser campeón. El dolor de no contar con Didier (Moreno), pero bueno, son circunstancias personales que siempre son respetables”.

LAS POSICIONES QUE LE HACEN FALTA AL JUNIOR

El entrenador uruguayo también habló de otros jugadores que podrían venir al club. Aunque fue cauto, aseguró que están buscando a un delantero, “todo el mundo quiere delanteros en estas épocas. Estamos viendo delanteros y una otra posición. Vamos a ver”.

Justamente, le preguntaron por Agustín Rodríguez, delantero uruguayo y por la continuidad de Steven Rodríguez que estaba buscando más minutos, “no voy a dar nombres porque si no todo se estropea. Mejor estar calladito (...) hasta no hablar con él (Steven Rodríguez) no me consta nada”.

De Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez sentenció que, “buenos jugadores. Tenemos un equipo campeón y ojalá podamos mantener la actitud, principalmente la actitud que tuvimos en todo el campeonato y la humildad. No nos sobró nada, es un campeonato muy duro e iremos por lo siguiente”.