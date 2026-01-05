Oscar Cortés, a punto de llegar al futbol argentino

El futuro de Óscar Cortés parece lejos de España. El futbolista colombiano está muy cerca de poner fin a su etapa en el Real Sporting de Gijón, luego de que el club asturiano avance en un acuerdo con el Glasgow Rangers para romper la cesión que lo vinculaba hasta final de temporada.

Las negociaciones están bien encaminadas y si no surge ningún contratiempo, el atacante podría abandonar Mareo en el transcurso de esta misma semana para asumir un nuevo reto en el fútbol sudamericano.

Huracán toma ventaja por el colombiano

En este escenario, Huracán de Argentina aparece como el principal candidato para quedarse con los servicios de Óscar Cortés. El club de Buenos Aires ya negocia las condiciones para incorporarlo, aprovechando que el reglamento FIFA permite su inscripción en un tercer equipo durante la misma temporada, debido a que el calendario del fútbol argentino es distinto al europeo.

El Torneo Apertura en Argentina comenzará el próximo 24 de enero, un factor clave para que la operación pueda concretarse rápidamente y el colombiano tenga continuidad competitiva desde el arranque del campeonato.

Una salida que mueve el mercado del Sporting

De confirmarse su partida, Cortés se convertiría en la primera salida del Sporting de Gijón en este mercado de enero, algo que también abriría la puerta a nuevos refuerzos. En el club trabajan con la idea de incorporar al menos dos jugadores ofensivos para reforzar la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada.

Mientras se resuelve la situación de otros futbolistas, la salida del colombiano aparece como un paso importante en la reestructuración que planea la dirigencia rojiblanca.

Todo apunta a que Óscar Cortés está a un paso de iniciar una nueva etapa en el fútbol argentino. Huracán lidera la carrera por el extremo colombiano, en una operación que beneficiaría a todas las partes y que podría cerrarse en cuestión de días, marcando uno de los primeros movimientos del mercado invernal para el Sporting de Gijón.