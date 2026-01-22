Llegó a su fin una nueva edición de la Superliga BetPlay en la que el equipo que dirige el estratega, Pablo Repetto, logró salir campeón con una contundente goleada en el marcador global 4-1 en donde el veterano de 40 años, Hugo Rodallega, fue protagonista indiscutible tras reportarse con anotación en los partidos de ida y vuelta.

Santa Fe tuvo la oportunidad de celebrar en el Estadio El Campín junto a más de 30.000 espectadores que cantaron los goles de Ewil Murillo, Hugo Rodallega y una de las nuevas incorporaciones, Nahuel Bustos. Alfredo Arias también volvió a pisar la grama del 'coloso de la 57' y se fue con las manos vacías, situación preocupante tomando en cuenta la buena forma en la que cerraron la temporada 2025, aunque el uruguayo ya habría hallado a los culpables de este vergonzoso resultado.

Lea también Gustavo Puerta recibió premio en España; busca lugar en la Selección Colombia

La actitud de los jugadores de Junior les costó el título

La temporada deportiva para el cuadro 'tiburón' no arrancó del todo bien, ya que su debut en Liga BetPlay estuvo marcado por una derrota ante Tolima y continuó la mala racha cediendo terreno con un empate en condición de local en la final de la Superliga BetPlay y, posteriormente, cayendo goleado en la ciudad de Bogotá.

El equipo de Alfredo Arias se desarmó durante el mercado de fichajes, perdiendo figuras importantes como Didier Moreno, 'Titi' Rodríguez y a José Enamorado, bajas que terminaron afectando el rendimiento e idea de juego que ya tenía instaurada el estratega uruguayo.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: un partido de la segunda fecha se disputará a puerta cerrada

Sin embargo, otro factor que también bajó y el cual recalcó Alfredo Arias tras perder la final de la Superliga fue la actitud de los futbolistas en el transcurso de los últimos 90 minutos, ya que de nada les sirve replantearse táctica deportivamente cuando no hay actitud.

“Debemos cambiar la actitud y ser bien autocríticos todos, saber que estamos cometiendo errores. Hay veces que el rival te somete o te supera. Hoy fuimos superados, sí, en el score, pero en el trámite más que nada. Nos pusimos a perder solos. Nosotros cometemos dos errores graves que nos ponen a perder el partido. Eso nos sepulta prácticamente. También tiene que ver mucho con la actitud. Yo creo que, como dijo Guillermo (Celis) ahora, podemos plantear cualquier cosa, pero si no la acompañamos de una actitud que tuvimos y que debemos recuperar rápido, de nada sirve plantear lo que quieras plantear”.

En otras noticias: Ojalá James dé su versión sobre el fichaje a Junior





Próximo partido de Junior en la Liga BetPlay

La temporada 2026 no comenzó como se esperaba para Junior de Barranquilla, ya que cayó en el debut de Liga BetPlay ante Tolima en el Estadio Metropolitano y también dejó escapar la Superliga. Aún así el estratega uruguayo debe "pasar la página" y pensar en el siguiente reto, el cual volverá a ser en la liga local enfrentando a Millonarios, el domingo 25 de enero, en el Estadio El Campín.







