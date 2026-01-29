El estadio El Campín es el templo deportivo por excelencia de la capital del país, previo a su completa remodelación el complejo sufre por el estado de la grama (la cual se condiciona por las lluvias en el país). Además, el terreno recibe críticas, y no solo de los hinchas a través de redes sociales, sino de los protagonistas.

Desde Pasto se hizo una comparación con la cancha de La Libertad, luego de recibir un gran aguacero, Jorge Arias, defensor central dijo: “La cancha muy bien, mucho mejor que el Campín, después del aguacero la cancha se portó muy bien, error de nosotros en un tiro de esquina”.

Críticas a la grama de el estadio El Campín: "Nunca había visto la cancha así de fea"

Pos partido, este miércoles 28 de enero, Santa Fe 2- 2 Pereira, Yúber Quiñones, autor de uno de los goles en el equipo visitante aseguró: “Nunca había visto la cancha así de fea”. La figura e ídolo de Santa Fe, Hugo Rodallega, fue consultado por el estado del campo, y ante un aterrador silencio, seguido de un gran suspiro, no pudo contener su sentir: “Horrible”.

El entrenador del club bogotano, Pablo Repetto, también expresó su voz: “Me hubiera gustado jugar en unca cancha que estuviera normal, con la lluvia se hizo más rápida, en el primer gol nos resbalamos en la salida, no hay que buscar excusas, mirar para adelante, se nos escaparon dos puntos”.

El compromiso en El Campín, Millonarios vs. DIM, del día domingo a las 8:30 p. m., tendría variaciones

En redes sociales el tema se ha convertido en tendencia, especialmente porque ante el panorama el estadio tendrá actividad este fin de semana, y no precisamente acción deportiva, razón por la que Millonarios vs. DIM, del día domingo a las 8:30 p. m. tendría variaciones.

La organización del concierto Mi Promesa 2.0 en el estadio El Campín de Bogotá, originalmente programado para el 28 de marzo de 2026, anunció que el evento se realizará el sábado 31 de enero como homenaje póstumo a Yeison Jiménez, tras su fallecimiento el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, en donde cantarían Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Francy, Arelys Henao, entre otros.

El debate está abierto en redes sociales, se espera que determinaciones se tomarán en las próximas horas, teniendo en cuenta el juego domincal.