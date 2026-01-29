Ariel Michaloutsos rompió el silencio sobre la salida de Hernán Torres

Millonarios aterrizó en Bogotá tras perder con Deportivo Pasto en la jornada de este miércoles y en el aeropuerto El Dorado, Ariel Michaloutsos, director deportivo, habló sobre la salida del entrenador Hernán Torres.

Aunque en sus declaraciones no fue muy específico, sí dejó claro que es una lástima y que ya trabajan en el nuevo director técnico, pues son conscientes de la necesidad deportiva del club.

Es importante tener en cuenta que la dirigencia de Millonarios decidió destituir a Torres tras haber perdido en la capital nariñense y, por eso, el comunicado oficial sobre el despido del técnico salió casi sobre la media noche.

En la Liga Betplay, el conjunto 'embajador' es uno de los peores equipos en las primeras tres fechas que ya se han disputado.

Millos es último de la tabla sin puntos sumados y con -3 en diferencia de goles. Perdió ante Pasto, Junior y Bucaramanga.

Lea también Millonarios confirmó técnico para el partido contra Medellín

Ahora se espera que en las próximas 72 horas en Millonarios ya elijan al nuevo entrenador que asumirá el reto de revivir al equipo para tener un mejor semestre que el anterio.

Otras noticias: Stefan Medina llegará a Nacional