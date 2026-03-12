Ariel Michaloutsos: “Vestir la camiseta de Millonarios requiere responsabilidad y jerarquía"

Para nadie es un secreto que uno de los grandes refuerzos de Millonarios para la presente temporada es Ariel Michaloutsos, gerente deportivo del club, que desde su llegada logró hacer una barrida importante en la plantilla y logró firmar jugadores que comienzan a dejar huella dentro de la institución.

Ante su gran trabajo en el club, Ariel se ha comenzado a ganar el cariño de todos los aficionados de Millonarios, quienes por medio de las redes sociales han expresado el cariño al gerente deportivo, quien tiene muy claro cuáles son sus funciones y la importancia de su rol dentro de la institución.

“La dirección deportiva tiene que ser el pulmón y el alma de un club (…) La dirección deportiva debe cuidar los intereses de un club, debe formar equipos formales de trabajo, debe estructurar los procesos en la búsqueda y salidas de jugadores, debe trabajar con convenios con clubes afines, más un club enorme como Millonarios, debe achicar los márgenes de error a la hora de observar jugadores”, aseguró en las charlas con el Diario AS.

Sin ninguna duda, lo más relevante que ha realizado Ariel Michaloutsos es la contratación de jugadores, quienes fueron muy bien estudiados por la junta directiva del club y la gerencia para evitar errores, los cuales han condenado al equipo durante los últimos mercados de fichajes.

Ariel Michaloutsos: “Ponerse la camiseta del club requiere una gran responsabilidad”

En charlas con el diario en mención, Ariel explicó el trabajo que hace el club para contratar jugadores, los cuales deben tener algunas cualidades para estar en la institución y poder responder a la presión que se vive en uno de los clubes más grandes de Colombia.

“Los jugadores extranjeros que han venido en esta temporada a Millonarios, nosotros lo que pensábamos en un momento, y lo hablamos mucho con la junta directiva, con la parte de scouting y demás, era que la presión de un club muy grande y muy importante como Millonarios no es sencilla. Y ponerse la camiseta del club requiere una gran responsabilidad y también cierta jerarquía. Y los jugadores extranjeros que han llegado para esta temporada, todos han estado y han participado en equipos grandes”, aseguró el argentino.

Michaloutsos se rinde ante los pies de Rodrigo Contreras.

Por otro lado, Ariel se refirió al trabajo que ha realizado Rodrigo Contreras en Millonarios, el cual se ha convertido en el hombre gol del cuadro que dirige Fabián Bustos y se ha ganado el cariño de todos los seguidores.

“A mí no me sorprende demasiado lo de Rodrigo; él es un jugador que ya había aparecido muy bien en la división de San Lorenzo de Almagro, en la reserva allá en el año 2012, y está en un momento de su carrera maduro, con muchas ganas; le gusta mucho el club, como a todos los jugadores que han venido. Yo lo dije alguna vez, Millonarios debe incorporar jugadores con cierta valía y también jugadores jóvenes con cierta proyección (…) Rodrigo tiene una opción que obviamente después el club evaluará, pero tenemos hasta prácticamente fin de año para evaluar los pasos y demás. Ojalá que pueda estar siempre con nosotros”, finalizó.