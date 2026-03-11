Millonarios puede comprar a Rodrigo Contreras: todo depende del club

El hombre y el equipo del momento son Rodrigo Contreras y Millonarios, quienes se están robando el protagonismo a nivel nacional e internacional con destacadas participaciones en donde ya alcanzaron el cupo a fase de grupos de la Copa Sudamericana y se acercan a los ocho mejores de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

Rodrigo Contreras llegó como un fichaje inesperado, de bajo perfil, pero con el pasar de los partidos y gracias al voto de confianza de Fabián Bustos, se ha podido dar a conocer por sus goles y jerarquía, lo que podría tomar en cuenta el cuadro 'embajador' para hacer válida la opción de compra a Antofagasta.

Contreras se quiere quedar y Millonarios lo podría comprar

Millonarios se roba todas las miradas en el Fútbol Profesional Colombiano tras el buen momento que está pasando desde que Hernán Torres dejó el cargo como director técnico y arribó el argentino, Fabián Bustos, quien se encargó de darle otro aire e ideas al equipo para empezar a sumar buenos resultados.

En medio de este nuevo planteamiento táctico ha habido un hombre que ha destacado por encima de los demás y es Rodrigo Contreras, el compatriota argentino del técnico que poco a poco ha venido sumando minutos, titularidades, pero en especial goles que le han permitido a Millonarios celebrar en varias ocasiones a nivel nacional e internacional.

El nombre de Contreras llegó desapercibido al FPC, pero poco a poco los fanáticos e incluso rivales empezaron a distinguirlo por sus goles que han sido determinantes para el buen presente deportivo de Millonarios.

Rodrigo llegó en condición de préstamo desde Universidad de Chile hasta diciembre del presente año. Sin embargo, los derechos deportivos pertenecen a Antofagasta, con el cual habrían negociado una posible opción de compra que estaría pactada en dos millones de dólares y que se podría hacer efectiva si Millonarios quiere, ya que por el lado del delantero de 30 años hay "luz verde".

¿Cómo le ha ido a Rodrigo Contreras en Millonarios?

El delantero argentino arribó al FPC para jugar con Millonarios tras un exitoso paso por el fútbol de Chile jugando con la U. de Chile. Ahora, con la camiseta del cuadro 'embajador', ha tenido la oportunidad de de jugar nueve partidos, más de 600 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con seis goles, dos de los más importantes en Medellín a Atlético Nacional para confirmar su clasificación a la Copa Sudamericana.