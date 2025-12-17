Arquero de selección de Venezuela llegaría a un equipo bogotano para 2026

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I ya empieza a dar de qué hablar con los primeros movimientos de los clubes bogotanos. El Internacional de Bogotá ya se ha movido pensando en su debut como equipo en la máxima categoría tomando la ficha de La Equidad.

Vea también: Junior tendría reemplazo de Enamorado: harán intento por jugador de Selección Colombia

Fortaleza ha tenido más bajas que altas con las salidas de Jordan García, Ronaldo Pájaro, Emilio Aristizábal, Sebastián Valencia y de Andrés Ricaurte. Millonarios también suma a jugadores como Carlos Darwin Quintero, Mateo García y alista la llegada de Rodrigo Ureña. Santa Fe también ha tenido más ausencias que incorporaciones.

Poco a poco los clubes bogotanos darán novedades con contrataciones pensando en armarse de la mejor forma para competir y buscar el título liguero en el primer semestre. Fortaleza quiere hacer historia con el reemplazo de Jordan García que viene de la selección de Venezuela.

MIGUEL SILVA, EL ARQUERO QUE QUIERE FORTALEZA PARA EL 2026

Sin duda alguna, Jordan García fue uno de los mejores porteros a lo largo del año. Lo confirmó no solo con Fortaleza, sino que también dejó en alto su nombre por sus atajadas en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia quedando en el tercer lugar.

Le puede interesar: Colombia vs. Argentina en amistoso femenino Sub-20: así quedó el partido

En ese orden de ideas y por la salida del guardameta que jugará en el Club León de México, Fortaleza no quiere conformarse solo con Christian Santander y ficharía a Miguel Silva, arquero venezolano que ha sido parte de las selecciones de Venezuela en categorías inferiores.

De acuerdo con Felipe Sierra, Miguel Silva es el objetivo de Fortaleza después de poner en alto su nombre. En la Universidad Central de Venezuela fue la gran figura a lo largo del campeonato. Además, fue ganador del premio al mejor en su posición a lo largo del 2025. Esto llevó a que los ‘Atezados’ se interesen en contratarlo y ya avanzaron en esa gestión.









Con 25 años encima, parece una buena competencia para ganarse el puesto frente a Christian Santander que era el suplente de Jordan García. Miguel Silva ha hecho carrera en Venezuela con clubes como Metropolitanos, Academia Puerto Cabello, Deportivo La Guaira y ahora en la Universidad Central. También tuvo un corto paso por el New York Red Bulls de Estados Unidos.

Lea también: América daría el golpe de mercado: ficharía figura de selección sudamericana

Miguel Silva cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de Venezuela. Jugó en la Sub-20 y Sub-21 en 2018 y puede ser una gran opción para el futuro del combinado ‘Vinotinto’.