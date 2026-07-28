Santa Fe renovó un contrato internacional hasta 2028

Independiente Santa Fe tendría asegurada la continuidad su marca deportiva actual por varios años más. Según se conoció, el club renovará su contrato con Fila hasta diciembre de 2028, acuerdo que sería oficializado en los próximos días.

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La información fue revelada por el comunicador Miguel París, quien aseguró que las partes ya alcanzaron un entendimiento para extender el vínculo que comenzó en la temporada 2024.

Con esta renovación, Santa Fe completaría cinco años consecutivos siendo vestido por la marca deportiva de origen italiano, que ha acompañado al equipo en las últimas campañas.

Durante este tiempo, Fila ha lanzado diferentes colecciones para el conjunto cardenal. Algunas de sus camisetas han generado opiniones divididas entre los aficionados, aunque también ha ampliado la oferta de productos oficiales para los seguidores del club.

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La sugerencia de los hinchas de Santa Fe

Uno de los reclamos más frecuentes de la hinchada ha sido la necesidad de contar con más puntos de comercialización para adquirir la indumentaria oficial de Independiente Santa Fe.

últimas marcas que vistieron a Santa Fe

Antes del acuerdo con Fila, el equipo bogotano fue vestido por Kappa entre el segundo semestre de 2021 y 2023. Ese convenio recibió numerosas críticas por parte de los aficionados debido a aspectos relacionados con el diseño y la calidad de las prendas.

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Previamente, Santa Fe vivió una de las etapas más recordadas de su historia junto a Umbro, marca que vistió al club entre 2009 y el primer semestre de 2021, periodo en el que conquistó varios de los títulos más importantes de su historia.

Por ahora, el club no ha confirmado oficialmente la renovación con Fila. Sin embargo, se espera que en los próximos días anuncie la extensión del contrato hasta finales de 2028, una decisión que seguramente volverá a generar debate entre los hinchas cardenales.