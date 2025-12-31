Arturo Reyes fue oficializado por un equipo de la Liga BetPlay

El fútbol profesional colombiano tendrá de nuevo a un técnico con amplio recorrido en los banquillos. En las últimas horas, un club histórico confirmó la llegada de un entrenador que regresa al país tras una experiencia en el exterior y que tendrá la misión de enderezar el rumbo de un proyecto golpeado.

Arturo Reyes, nuevo técnico del Deportivo Pereira

Deportivo Pereira hizo oficial la contratación de Arturo Reyes como su nuevo director técnico. El entrenador vuelve al FPC luego de varios meses sin equipo, tras su salida de Sport Boys de Perú y asume el mando de un conjunto que atraviesa una etapa complicada tanto en lo deportivo como en la planificación de la temporada.

A través de un comunicado, el club matecaña le dio la bienvenida a Reyes y a su cuerpo técnico, dejando claro que será el encargado de liderar el proceso en un momento en el que no se esperan muchos refuerzos y donde el orden y la competitividad serán claves.









Experiencia y títulos respaldan su regreso

Reyes vuelve al fútbol colombiano después de dos años, recordando que su última etapa en el país fue con Junior de Barranquilla, equipo al que dirigió durante dos temporadas y con el que logró ser campeón de la Liga BetPlay. Su trayectoria incluye pasos por Barranquilla FC, Patriotas y Bucaramanga.

A esto se suma su experiencia en selecciones nacionales, tras dirigir a la Selección Colombia sub 20, sub 23 y asumir la Absoluta como técnico interino, un recorrido que le da peso a su llegada al conjunto risaraldense.

Arturo Reyes será presentado oficialmente a comienzos de enero, cuando el plantel de Deportivo Pereira regrese de vacaciones y empiece la preparación para una temporada que promete ser exigente. El club deposita su confianza en la experiencia del entrenador para sacar adelante un proyecto que hoy necesita estabilidad y resultados.