¿Qué pasará con el Pereira en 2026? Presidente de la DIMAYOR reveló todo

Una de las grandes preocupaciones a lo largo de este fin de año es nada más ni nada menos que el futuro del Deportivo Pereira después de que apareciera la decisión del Ministerio del Deporte sobre la suspensión del reconocimiento deportivo de la institución por la falta de pagos.

Sin embargo, aunque se dio esta situación, al Pereira le dieron un tiempo para ponerse al día en busca de evitar sanciones o el desaparecimiento como lo sucedido con el Cúcuta Deportivo hace algunos años. O pagan las deudas o habrá consecuencias que conllevarían a dejar de competir.

El presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga estuvo en La FM Más Deportes en donde desglosó una planificación para lo que viene ahora, cuando el Pereira ya tiene decidido un calendario para el siguiente año. Enfrentará en condición de local a Llaneros en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026.

Como ha sido la costumbre, el presidente afirmó que las decisiones no dependen de él ni de la DIMAYOR, pues quien debe tomar medidas es el Ministerio del Deporte y hasta que no haya nada oficial de la suspensión total o no del reconocimiento, no podrán definir nada.

¿CÓMO VA LA SITUACIÓN DEL DEPORTIVO PEREIRA PARA EL 2026?

Para evitar este aspecto que afectó bastante al Cúcuta Deportivo hace unos años y que lo dejó sin competir hasta que retomó la competencia en el Torneo BetPlay y ya logró el anhelado ascenso, Carlos Mario Zuluaga indicó que, “el plan no depende de nosotros, es del Ministerio del Deporte, mientras no haya una resolución debidamente ejecutoriada no podemos tomar una decisión.

Lo que hay hoy es una resolución que tienen unos recursos y términos y hasta que no se decida de forma oficial no se puede quitar el reconocimiento deportivo de un club. Hemos enviado un comunicado al Ministerio del Deporte para que decida lo más pronto posible y nos den luces al respecto. Lo que sí estamos prestos es hacer una Asamblea Extraordinaria en el momento en el que se produzca para ver qué decisión tomamos”.

En ese sentido, lo único que puede hacer la DIMAYOR en estos momentos es esperar a que se defina todo por medio del Ministerio del Deporte que es el que tiene la obligación a tomar medidas con la situación que vive el cuadro pereirano. Tienen pocos días de plazo para pagar lo que deben y solucionar todo.

LAS PROPUESTAS DE LOS EQUIPOS DESCENDIDOS PARA TOMAR EL LUGAR DEL PEREIRA

Con la posibilidad de que deje de existir el Deportivo Pereira, Unión Magdalena y Envigado han llevado propuestas a las Asambleas. El elenco envigadeño pedía que descendieran los samarios por ser últimos en la tabla del descenso y que ellos conserven la categoría, mientras que los ‘Bananeros’ pedían un partido para definir quién se queda y quién se va.

Carlos Mario Zuluaga afirmó que, “ha habido varias propuestas, pero no se han analizado ni votado en la Asamblea. Hay una que no descienda un club, sino que se cuente al Pereira y no descienda el club número 19, otra que se juegue un partido entre los dos descendidos, otra que se juegue con 19 y nos vamos ajustando a 18. Ha habido varias, pero no ha habido ninguna decisión”.