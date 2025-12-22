Pereira busca revivir; quiere contratar DT colombiano campeón de Liga BetPlay

La temporada 2025 del fútbol colombiano ha llegado a su final, sin embargo, el mercado de fichajes y los movimientos tanto de jugadores como de entrenadores entran en su máximo auge, donde los clubes van analizando refuerzos a sus plantillas o cambios en su dirección técnica.

Pues bien, tal y como paso el pasado mercado de fichajes, el técnico Arturo Reyes vuelve a ser nombrado posible entrenador de un histórico equipo del fútbol colombiano, recordando que antes sonó con fuerza para llegar a Independiente Santa Fe a inicios de este 2025.

Arturo Reyes, en el radar de histórico del fútbol colombiano

El estratega nacido en Santa Marta hace 56 años, quien tuvo paso por el banquillo de categorías inferiores de la Selección Colombia, así como también por clubes como Atlético Bucaramanga, Patriotas, Barranquilla F.C., Junior (campeón de liga en 2023) y más recientemente Sports Boys de Perú, está en el radar del Deportivo Pereira.

Así lo confirmó el narrador deportivo Eduardo Luis López en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, mencionando que el entrenador samario es de las primeras opciones que tiene el equipo ‘matecaña’ para el 2026, conjunto que recordemos vive serios problemas financieros que han puesto en peligro su reconocimiento ante la Dimayor y podría incluso desaparecer de no superar la crisis.

La fuente indica que las otras opciones que maneja el Deportivo Pereira para su dirección técnica tiene a Juan Carlos Ramírez (quien estuvo en la Selección Colombia Sub-17) y a Rubén Darío Bedoya, asistente de Leonel Álvarez en el Atlético Bucaramanga y que gran parte de su carrera la hizo en el cuadro ‘matecaña’.

La frustrante experiencia de Arturo Reyes en el fútbol peruano

El entrenador fichó por el equipo de Sport Boys de Perú en mayo de 2025 y había muchas expectativas con este nombramiento del Arturo Reyes, quien tenía su primera experiencia en el fútbol del extranjero, sin embargo, el paso por ese club fue efímero ante los resultados negativos que se dieron.

Y es que Reyes apenas duró cerca de tres meses al frente de Sport Boys, pues las directivas de aquel equipo decidieron acabar con ese proyecto tras registrar 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas en 10 compromisos disputados.