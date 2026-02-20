Arturo Reyes habló sobre el jugador que dejó botado a Pereira

Deportivo Pereira vuelve a ser noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el mal momento que está pasando en cuanto a resultados, sino porque Arturo Reyes rompió con lo convencional y habló sobre una polémica situación que vivió en medio del mercado de fichajes.

El cuadro 'matecaña' inició una nueva etapa en la Liga Betplay con algunos contratiempos, tomando en cuenta por la preocupante situación económica por la que tuvieron que pasar en 2025. La situación poco a poco comenzó a mejorar, se hicieron modificaciones en la plantilla, contrataron a Arturo Reyes como nuevo director técnico, pero no pudieron concretar el traspaso de Alejandro Rodríguez, polémico hecho del cual reveló detalles el estratega samario.

Arturo Reyes contó que pasó con Cali y Alejandro Rodríguez

Por la falta de pagos a los jugadores y al cuerpo técnico de Rafael Dudamel, la FIFA tuvo que sancionar al club con restricciones para inscribir nuevos jugadores durante el mercado de fichajes de 2026, lo que afectó seriamente su rendimiento y proyecto deportivo.

La escuadra 'matecaña' hizo una gestión bastante extensa para mejorar la condición del club, incluyendo el cambio de dueños. Este movimiento fue beneficioso, se comenzaron a saldar deudas y frente a esta situación la FIFA también los retribuyó, levantándole sus respectivas sanciones para poder inscribir jugadores en el presente mercado de fichajes.

Sin embargo, el trámite por parte de la FIFA habría tardado más de lo esperado y causado que Pereira perdiera la oportunidad de fichar a una gran figura como lo es el guardameta de 25 años, Alejandro Rodríguez, quien había llegado desde Cali, pero tuvo que retornar a su equipo por el tiempo de espera que ya llevaba el cuadro 'azucarero' en cuanto a su situación con la FIFA.

"Nos dolió el tema de no poder contar con le él, estaba muy entusiasmado, el grupo lo había acogido de buena forma y yo todavía exactamente no sé qué fue lo que pasó porque de un momento a otro el viajó a Cali y lo que él me ha expresado es que tenía muchas ganas de estar en Pereira, más con nosotros que habíamos entablado una buena relación, pero el fútbol tiene todas estas cosas que a veces no se entienden y esperamos que en algún momento tenga la oportunidad de actuar y seguramente le va a ir muy bien".

¿Qué contrato le propuso Pereira a Alejandro Rodríguez?

La escuadra 'matecaña' le habría apostado al talento del guardameta de 25 años y lo habría hecho con una opción de préstamo por un año, por lo que se supone jugaría hasta diciembre de 2026.