[VIDEO] Morelos aprovechó día libre con un noble gesto para el departamento de Córdoba

Sin duda alguna, Alfredo Morelos es uno en la cancha y otro muy distinto afuera del rectángulo verde. El ‘Búfalo’ cuenta con una carrera deportiva prestigiosa después de ser goleador en Rangers de Escocia y de Atlético Nacional. Es uno de los mejores delanteros del Fútbol Profesional Colombiano, y sigue dando de qué hablar, especialmente por sus nobles gestos.

Alfredo Morelos nunca ha olvidado sus raíces ni de donde viene. Tampoco las dificultades que ha tenido que superar para poder llegar a lo más alto de su carrera con el fútbol europeo y colombiano. De hecho, trabaja por el bienestar de Cereté, municipio del departamento de Córdoba en donde nació.

Con la Fundación Alfredo Morelos, ubicada en Cereté, el delantero demostró nuevamente su categoría afuera de las canchas al aprovechar el día libre que dio Atlético Nacional para volver a su casa, pero esta vez, ayudando al departamento para sobrepasar la situación de las inundaciones.

ALFREDO MORELOS LLEVÓ AYUDAS AL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Atlético Nacional jugará ante Alianza Valledupar el sábado a las 6:20 de la tarde. Para aprovechar el día libre previo al compromiso contra los valduparenses, Alfredo Morelos hizo lo imposible para viajar a su municipio que está pasando un momento complicado por las incesantes lluvias que han generado inundaciones dejando a varias familias afectadas.

El municipio y el departamento de Córdoba necesita varias ayudas en todo sentido, y la Fundación Alfredo Morelos está al pie del cañón. El jugador de Nacional llegó a suelo cordobés. Tomó un camión, y chalupa para llegar a Cereté. No fue solo, pues estuvo acompañado de allegados y de voluntarios de la fundación.

De hecho, la Fundación Alfredo Morelos publicó un video que estaba acompañada de las siguientes palabras, “salimos a acompañar. En medio de todo lo que vive Córdoba, logramos entregar 500 mercados y 400 kits de aseo a familias afectadas por las inundaciones. Eso solo una parte de lo que se necesita. Córdoba nos sigue necesitando”.

Este gesto deja claro que Alfredo Morelos sigue comprometido con el bienestar de su pueblo y de todo su departamento. Demuestra cada vez que es una persona completamente distinta en la cancha, siendo un jugador polémico por sus actitudes y comportamiento explosivo, pero afuera de ellas es un personaje humilde que sabe de dónde viene y lo que necesita su gente.

Otros actores que se han unido por Córdoba han sido Faustino Asprilla, James Rodríguez, junto con Juan Guillermo Cuadrado y Freddy Guarín. Además, Miguel Ángel Borja que también nació en ese departamento en el municipio de Tierralta apareció desde Emiratos Árabes Unidos rifando una camiseta firmada por todos los jugadores de la Selección Colombia.