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Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios con Boyacá Chicó

Millonarios sufrió quinta derrota en la Liga BetPlay-I de 2026.
Daniel Zabala
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Millonarios FC 2026 // Colprensa

Millonarios sufrió un duro golpe en la Liga BetPlay y complicó sus aspiraciones de meterse al grupo de los ocho al perder este sábado 14 de marzo en condición de visita ante Boyacá Chicó en partido válido por la fecha 11.

El equipo 'embajador' no pudo aprovechar el masivo apoyo de su hinchada que colmó las graderías del estadio de La Independencia de Tunja.

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A pesar de dominar el balón y generar más opciones de gol, Millonarios no tuvo la efectividad necesaria para superar el esquema defensivo de Boyacá Chicó y al guardameta Emiliano Denis.

Con el resultado, los dirigidos por Fabián Bustos quedaron relegados en la décima posición del campeonato con solo 14 unidades.

El problema para Millonarios es que tiene calendario completo, mientras que otros clubes que están por encima en la tabla aún deben compromisos.

Tabla de posiciones tras la derrota de Millonarios con Boyacá Chicó

1. Atlético Nacional - 24 puntos

2. Once Caldas - 22 puntos

3. Deportivo Pasto - 21 puntos

4. Internacional de Bogotá - 20 puntos

5. Atlético Bucaramanga - 18 puntos

6. América de Cali - 16 puntos

7. Junior - 16 puntos

8. Deportes Tolima - 15 puntos

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9. Deportivo Cali - 15 puntos

10. Millonarios - 14 puntos

11. Llaneros - 14 puntos

12. Fortaleza - 14 puntos

13. Águilas Doradas - 12 puntos

14. Santa Fe - 10 puntos

15. Jaguares - 10 puntos

16. Medellín - 7 puntos

17. Boyacá Chicó - 7 puntos

18. Cúcuta Deportivo - 6 puntos

19. Deportivo Pereira - 4 puntos

20. Alianza - 4 puntos

Próximos partidos de Millonarios

Millonarios volverá a la acción en la Liga BetPlay el martes 17 de marzo recibiendo a Atlético Nacional en encuentro de la fecha 12.

Posteriormente, el conjunto 'embjador' visitará a Once Caldas el sábado 21 de marzo en la jornada 13.

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