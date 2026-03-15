Millonarios no pudo con Boyacá Chicó: dolorosa derrota en Liga BetPlay

Millonarios complicó sus aspiraciones en la Liga BetPlay al perder este sábado 14 de marzo en condición de visita ante Boyacá Chicó con marcador de 1-2.

Arlen Banguero y Jairo Molina marcaron para el equipo de Boyacá, mientras que Andrés Llinás descontó por los embajadores.

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En el primer tiempo el equipo ajedrezado fue efectivo y sorprendió al embajador al abrir el marcador, pero además sacar una considerable ventaja.

La primera anotación del compromiso se registró en el minuto 26 y fue obra de Arlen Banguero.

El zaguero, que estaba mandado al ataque por un tiro de esquina, aprovechó un rebote dentro del área de Millonarios para quedarse con la pelota y con un sutil remate superar la resistencia del guardameta Guillermo De Amores.

Los capitalinos trataron de reaccionar, pero no contaron con la precisión necesaria para generar peligro y en los pocos remates de encontraron con el portero Emliano Denis, quien tuvo una gran actuación.

En el minuto 45+6, Boyacá Chicó amplió el marcador y se fue en ventaja 2-0 gracias a la anotación de Jairo Molina.

El experimentado atacante se benefició de una brillante asistencia de Yesus Cabrera, quien mandó la pelota por encima de la defensa de Millonarios para encontrar a Molina, quien definió con tranquilidad.

Millonarios arremetió en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, Millonarios saltó al gramado del estadio de La Independencia con la intención de descontar y lograr el empate.

Los embajadores apretaron el marcador en el minuto 56, mediante la pelota quieta.

Tras un centro de David Mackalister Silva a la mitad del área, el zaguero Andrés Llinás se impuso en el salto para cabecear el balón y celebrar el 2-1.

Millonarios sufrió en la parte final del encuentro, después de que David Mackalister Silva dejara el partido por ser expulsado al ver la doble tarjeta amarilla.

En el remate del encuentro, los embajadores arremetieron con largos pelotazos, pero poca precisión.

Millonarios se complicó

Con esta derrota, Millonarios quedó con 14 puntos en la Liga BetPlay, mientras que Boyacá Chicó llegó a 7 unidades.

El conjunto embajador volverá a jugar el martes 17 de marzo en condición de local contra Atlético Nacional y el cuadro ajedrezado chocará el miércoles 18 del mismo mes con Deportivo Pasto.