Contreras y su adaptación a Millonarios: “Bogotá es muy lindo, el clima es rarísimo”

Rodrigo Contreras ha sido uno de los jugadores más importantes de Millonarios, el argentino ha tenido una gran adaptación al FPC tras llegar para este semestre de la mano del director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos.

Contreras tiene gol, pero más allá de esa faceta, como jugador imprime garra, temperamento y sobre todo, desparpajo, razones suficientes para que la hinchada lo aclame, especialmente luego de doblete a Nacional para eliminarlo de la Sudamericana.

Rodrigo Contreras: "sabía que tenía que competir también con grandes delanteros, como son Leo y Falcao"

En diálogo con SportsCenter, Conteras comentó sobre su trato con los hinchas: “La verdad que estoy sorprendido por tanto cariño armado a la gente, la verdad que yo dos meses acá en el club y el cariño que me han dado es algo extraordinario, no me lo esperaban tan poco tiempo”.

Contado por el jugador de 30 años: “Yo venía con la ilusión de dar lo mejor de mí, de hacer un gran torneo, de ser protagonista, sabía que tenía que competir también con grandes delanteros, como son Leo y Falcao, pero entre los tres la verdad que nos ayudamos mucho y los resultados empezaron a llegar, los goles también”.

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Sobre su estancia en la capital del país Conteras dijo: “Bogotá es muy lindo, obviamente tiene el clima que es rarísimo, tiene los cuatro climas en un día, hay que llevar buena ropa ahí en el auto, porque capaz que en la mañana hace un calor y a las dos horas está lloviendo torrencialmente”.

El argentino con experiencia en el fútbol chileno prosiguió: “Pero después la ciudad es muy bonita, muy linda, la verdad que estoy contento, la gente muy cálida, muy alegre es lo que más me gusta, la calidad humana de la gente, eso se me hizo muy muy rápido la adaptación”.

Rodrigo Contreras, en Millonarios: "con Guille de Amores, la verdad que me ha ayudo mucho"

Contreras llegó y de inmediato se puso a las disposiciones del club, el ajetreado calendario no le permite quitar los ojos de las competencias, Liga y sudamericana: “No hemos tenido tiempo de hacer nada. Imagínate que cada tres días concentrar, viajar, jugar, concentrar, viajar, jugar, pero bueno, ahora que empiezo a tener un poquito más de más de tiempo, quiero empezar a conocer Colombia, recorrer un poco el país porque es un país que tiene muchas cosas muy lindas para conocer”.

Por último, y en buena onda, el artillero que lleva cuatro goles en ocho encuentros en los que ha podido actuar aseguró: “me han ayudado mucho acá mis compañeros cuando llegué para decirme dónde vivir, qué lugares puedo conocer, con Guille de Amores, la verdad que me ha ayudo mucho. Bueno, con Urueña también tengo una buena relación. con Maca también que me recomienda, Falcao. Todos tenemos un grupo humano muy bueno que está siempre a la disposición de los extranjeros”.