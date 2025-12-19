Así quedó el calendario 2026 en Liga BetPlay: ¿Cuándo hay clásicos?

La Dimayor ya dejó listo el camino para la Liga BetPlay I-2026, un torneo que llegará con cambios importantes en su formato y calendario debido al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La principal novedad es la eliminación de la tradicional jornada de clásicos, además del regreso de los playoffs en reemplazo de los cuadrangulares, con el objetivo de reducir el número de partidos y cerrar el campeonato en menos tiempo.

Este jueves 18 de diciembre se publicó el fixture completo de las 19 fechas del todos contra todos, lo que permitió conocer cuándo se disputarán los partidos más esperados del semestre, a pesar de que ya no exista una fecha exclusiva para los clásicos regionales.

¿En qué fechas se juegan los clásicos del FPC?

Aunque no habrá jornada de clásicos como tal, los duelos más tradicionales del fútbol colombiano ya quedaron repartidos a lo largo del calendario. Los enfrentamientos más atractivos del torneo se jugarán en las siguientes jornadas:

•Fecha 4: Atlético Nacional vs. América de Cali

•Fecha 12: Millonarios vs. Atlético Nacional

•Fecha 16: Millonarios vs. Santa Fe

•Fecha 16: Medellín vs. Atlético Nacional

•Fecha 17: América de Cali vs. Millonarios

•Fecha 18: Cali vs. América de Cali

Estos partidos marcarán puntos clave del campeonato y podrían ser determinantes en la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta el nuevo formato que premiará la regularidad desde la fase inicial.









El camino del campeón Junior y sus duelos clave

Junior de Barranquilla, vigente campeón de la Liga, iniciará la defensa del título enfrentando a Deportes Tolima, rival al que venció en la final, en el estadio Metropolitano. A lo largo del semestre, el tiburón tendrá varios cruces de alto calibre frente a los clubes grandes del país.

Los partidos más destacados del campeón serán:

•Fecha 2: Millonarios vs. Junior

•Fecha 3: Junior vs. Atlético Nacional

•Fecha 7: Junior vs. América de Cali

•Fecha 8: Santa Fe vs. Junior

•Fecha 12: Independiente Medellín vs. Junior

•Fecha 15: Junior vs. Deportivo Cali

Un torneo distinto, pero igual de exigente

La Liga BetPlay I-2026 se perfila como una de las más atípicas de los últimos años, con menos margen de error y una fase final más directa. Sin jornada de clásicos y con playoffs en lugar de cuadrangulares, cada partido cobrará mayor importancia desde el arranque, en un calendario ajustado que tendrá al Mundial 2026 como telón de fondo.