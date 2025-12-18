Millonarios prepara venta bomba: jugador saldría por 2 millones de dólares

Sin duda alguna, Millonarios tiene la consigna y la necesidad de volver a ser protagonista en la Liga BetPlay 2026 para aspirar por títulos tanto en el rentado colombiano, como en el plano internacional con la Copa Sudamericana como el objetivo.

La suerte del torneo internacional los dejó emparejados con el Atlético Nacional en un partido único que se jugará en Medellín para sellar la clasificación a la fase de grupos. Ese será el primer objetivo de un club que confirmó la continuidad de Hernán Torres como entrenador y que ya se arma con Carlos Darwin Quintero y de Mateo García, pero que estaría por cerrar a Sebastián Valencia y Rodrigo Ureña.

Esas llegadas de volantes responden a la urgencia que demostró Millonarios en el 2025 en una zona que tuvo varias lesiones y que solo quedaban Nicolás Arévalo, Dewar Victoria y Stiven Vega como mediocampistas de primera línea. Justamente, Arévalo será el próximo en salir en un negociazo que buscan cerrar en próximos días.

NICOLÁS ARÉVALO SALDRÁ DE MILLONARIOS POR 2 MILLONES DE DÓLARES

Con 22 años, Nicolás Arévalo se ha convertido en una pieza clave de Millonarios. Es una joya que tiene el fútbol colombiano, tanto así que River Plate lo estuvo sondeando para ficharlo. El volante bogotano decayó un poco en su nivel, pero por las buenas sensaciones, despertó interés de las ligas de Europa.

Nicolás Arévalo y Millonarios entran en una semana clave para definir su venta oficial para el fútbol europeo. El bogotano saldrá del equipo albiazul para firmar su primer contrato en Europa con el FC Metalist de Ucrania.

De acuerdo con información de Julián Capera, ya hay un principio de acuerdo entre las partes para que Nicolás Arévalo salga de Millonarios y llegue a Ucrania con el Metalist. Capera afirmó que ya hay acuerdo personal con el jugador y ya estaría a punto de cerrarse todo.









Felipe Sierra también complementó la información de Julián Capera confirmando que a lo largo de la semana esperan concretar los últimos detalles que restan para definir su fichaje. La venta se saldaría en 2 millones de dólares. El equipo ucraniano en estos momentos está en la séptima casilla.









En Europa, Nicolás espera afianzarse como lo hizo en Millonarios, sobre todo en la primera parte del 2025. El segundo semestre no fue el mejor a nivel personal, justo después de haber renovado con la institución bogotana. Llegó una oferta atractiva para las partes y estaría a mínimos detalles de firmar con los ucranianos.

CIES DESTACÓ A NICOLÁS ARÉVALO

En medio de las negociaciones para jugar con el Metalist de Ucrania, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) puso a Nicolás Arévalo en una importante lista de los mejores jugadores Sub-23 de la Liga BetPlay 2025. A lo largo del año, el jugador marcó un gol y tres asistencias.

En la lista también figuran futbolistas como Mateo Castillo y Josen Escobar del América de Cali, Gustavo Charrupí del Atlético Bucaramanga y Juan José Arias de Atlético Nacional.