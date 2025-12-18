Junior se armará para la Libertadores: confirmaron refuerzos para 2026

Junior de Barranquilla sigue celebrando el título de la Liga BetPlay-II de 2025. Después de superar a Deportes Tolima, el plantel de jugadores regresó a la capital del departamento del Atlántico para festejar con su afición.
En medio de la celebración, los directivos del equipo, en trabajo conjunto con el director técnico Alfredo Arias, trabajan en lo que será la temporada 2026, en la que el principal reto será, sin duda, la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.
Los fichajes que buscará Junior para 2026
Fuad Char, máximo directivo de Junior de Barranquilla, dio a conocer que en próximos días se reunirá con el cuerpo técnico liderado por Alfredo Arias para definir las posiciones que se reforzarán para el 2026.
Char reconoció que se buscarán, por lo menos, tres o cuatro futbolistas para potenciar la nómina de cara a la Copa Conmebol Libertadores.
"Vamos a evaluar con el técnico. Vamos a traer algunos refuercitos. Arriba, en el medio del campo y en la defensa. Tres o cuatro cositas, no más, por que tenemos buen equipo", explicó el directivo.
Junior buscará un gran delantero
El máximo directivo de Junior dio a conocer que tiene conversaciones adelantadas para contratar a un delantero extranjero con recorrido y buenos números.
"No hay nombre, pero hay condiciones. Estamos apuntando a un delantero extranjero. Queremos tener un delantero. Y de delantero estamos pensando en que sea extranjero, estamos apuntando a uno muy bueno”, afirmó.