Así quedó la tabla de la reclasificación tras las victorias de Nacional y Junior en la ida de cuartos de final

La Liga Betplay sigue avanzando de la mejor manera y ya falta poco para definir a los equipos que avanzarán a las semifinales del torneo, ya que se disputó el partido de ida de los cuartos de final y se sumaron las primeras victorias que también influyeron en la tabla de la reclasificación.

Los ocho mejores equipos de la Liga Betplay se instauraron en los cuartos de final en búsqueda de definir a un nuevo campeón de la máxima división del FPC, pero también para seguir sumando puntos importantes en la reclasificación que les podrá otorgar un cupo a torneo internacional en la temporada 2027.

Tabla de la reclasificación luego de los cuartos de final de la Liga Betplay

La nueva instancia de la competencia inició el sábado 9 de mayo con la victoria de Nacional en condición de visitante contra Internacional de Bogotá. Un resultado de 1-2 que le permite llegar con ventaja a Medellín a rematar la clasificación, misma situación que se vivió con Junior de Barranquilla, el cual se impuso por la mínima diferencia contra Once Caldas en el Estadio Palogrande, gracias a la anotación de Guillermo Paiva.

Por otro lado, Deportes Tolima hizo respetar su casa y envió a casa con las manos vacías a Deportivo Pasto luego de la anotación del 'Chino' Sandoval en la apertura del partido.

Mientras que en el clásico de rojos se dividieron los puntos América de Cali e Independiente Santa Fe tras empatar 1-1 con anotaciones de Adrián Ramos y Hugo Rodallega, lo que deja la tabla de la reclasificación de la siguiente manera:

1. Atl. Nacional — 43 pts

2. Junior — 38 pts

3. Tolima — 34 pts

4. América — 34 pts

5. Pasto — 34 pts

6. Once Caldas — 33 pts

7. Santa Fe — 30 pts

En otras noticias: Resumen: Argentina (2) - Brasil (3) | Conmebol Sub-17 2026

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay?

La serie está a punto de llegar a su final y solamente hacen falta 90 minutos para que se conozcan a los cuatro mejores equipos que escribirán su nombre en las semifinales y los cuales se empezarán a conocer a partir del martes 12 de mayo con los encuentros entre Nacional vs Internacional de Bogotá y el de Santa Fe vs América de Cali.

Los cuartos de final terminarían el miércoles 13 de mayo con los cruces entre Pasto vs Tolima y Junior vs Once Caldas.