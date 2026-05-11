"No arreglaron premios": la posible razón de la caída de un equipo del FPC en plena recta final

La inesperada caída de rendimiento de Internacional de Palmira en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay ha generado múltiples interrogantes, especialmente porque el equipo había sido el gran protagonista del todos contra todos.

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El conjunto vallecaucano terminó la fase regular como líder con 38 puntos, seis más que Unión Magdalena, segundo en la tabla, lo que le permitió obtener la llamada ventaja deportiva para la instancia definitiva.

Internacional de Palmira, sorpresivo eliminado del Torneo BetPlay

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en los cuadrangulares, donde apenas sumó tres puntos en las primeras cuatro jornadas y terminó quedando eliminado antes de la última fecha.

La situación ha despertado cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo dirigido por Héctor Cárdenas, tanto desde el análisis deportivo como desde la discusión pública en medios y redes sociales.

Uno de los que planteó inquietudes fue el analista Carlos Antonio Vélez, quien en su intervención del lunes 11 de mayo en los programas Planeta Fútbol de RCN y Win Sports mencionó una posible explicación que habría recibido de una fuente cercana al entorno del club.

Según lo expuesto por CAV, la razón del bajón estaría relacionada con que “no arreglaron premios” con los futbolistas antes del inicio de los cuadrangulares, una versión que le compartieron al analista.

Los arreglos económicos entre dirigentes y jugadores de un mismo club NO son amaños

Es importante aclarar que este tipo de acuerdos económicos son habituales en el fútbol profesional, ya que los dirigentes suelen pactar incentivos por objetivos deportivos alcanzados, especialmente en instancias decisivas.

No obstante, más allá de cualquier incentivo, el rendimiento en el campo depende de múltiples factores, como la preparación física, el aspecto mental, la competencia interna y el contexto competitivo que enfrentan los equipos en fases cortas.

Por ahora, la eliminación temprana de Internacional de Palmira contrasta con su sobresaliente campaña inicial, dejando abierta la discusión sobre las razones de su descenso de rendimiento y las cartas que debería tomar la dirigencia para el próximo torneo.