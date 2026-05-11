La IA sentenció los clasificados a semifinales de Liga BetPlay 2026-I, ¿se cumplirá?

La Liga BetPlay 2026-I ya está llegando a su final con los cuartos de final con vibrantes duelos para intentar sellar las clasificaciones a la semifinal, y, como si fuera poco, definir a los finalistas y al campeón en una seguidilla de partidos por la necesidad de correr con el calendario por el Mundial.

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Tras la fase regular, el sorteo de los cuartos de final dejó emparejado a Internacional de Bogotá vs Nacional, Tolima vs Pasto, América de Cali vs Santa Fe y Once Caldas vs Junior. Vibrantes juegos que ya dieron de qué hablar con los duelos de ida dejando resultados parejos.

En los partidos de vuelta, Atlético Nacional deberá recibir a Internacional de Bogotá, Pasto hará lo propio frente al Tolima, Santa Fe buscará quedarse con el triunfo en casa con América, mientras que Once Caldas visitará el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Ante esto, y con los resultados que dejaron en la ida, la inteligencia artificial, con ChatGPT como herramienta arrojó los detalles de los cuartos de final. De acuerdo con la IA utilizada, hay partidos parejos con todo abierto, pero hay uno que ya está prácticamente definido para las semifinales.

LOS CLASIFICADOS DE LA IA PARA LAS SEMIFINALES DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

Entre martes y miércoles se estarán jugando los partidos de vuelta que definirán a los semifinalistas y que los acercará cada vez más al título del primer semestre de Colombia y al primer clasificado a la Copa Libertadores 2027. Nacional superó en Bogotá a Internacional con un 1-2 y tendría la ventaja.

Bajo este panorama, la inteligencia artificial afirmó que, “esta es la serie más inclinada ya. Nacional ganó de visitante y además mostrando jerarquía. Un 2-1 afuera en Colombia suele valer muchísimo porque obliga al rival a ir a buscar en Medellín. No veo a Internacional sosteniendo presión en el Atanasio si Nacional marca primero. Ahí la serie se puede romper rápido”. El contexto de cerrar en casa, para la IA dejaría a los verdolagas clasificados.

Por su parte, Tolima se quedó con la ida gracias a un único gol de Luis Sandoval. Tendrán que definir todo en Pasto con una serie abierta. La IA dio a los tolimenses como los clasificados, “esta sí la veo muy “Tolima”. Partidos cerrados, físicos y donde un gol define todo. Tolima hizo lo que necesitaba: ganar sin recibir gol. Eso obliga a Pasto a salir más en la vuelta. Y, ahí Tolima suele sentirse cómodo”.

Sin embargo, la IA dejó claro que, “tampoco veo una serie liquidada. Pasto compite muchísimo y defensivamente es serio. Un gol tempranero cambia todo. Aun así, siento que Tolima tiene más experiencia manejando estas llaves”.

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América y Santa Fe dejaron todo parejo para la vuelta. Un 1-1 en Cali mantiene esperanzas para ambas escuadras de cara al segundo partido en Bogotá. La IA se inclina más por los bogotanos, “el empate deja vivo a América, pero el que salió mejor parado mentalmente fue Santa Fe. Sacar empate en Cali casi siempre se siente como ventaja emocional”.

Sobre el América mantuvo que, “América tiene más talento ofensivo, pero a veces le cuesta muchísimo cuando el rival no le deja espacios. Me voy ligeramente con Santa Fe porque siento que el partido de vuelta puede volverse muy trabado y eso favorece más al equipo bogotano”.

Por último, del Once Caldas 0-1 Junior sentenció que, “Junior hizo un negocio enorme. Ganar en Manizales es dificilísimo por la altura, ritmo, presión y porque Once Caldas normalmente se hace fuerte en casa. Ahora lleva la serie al calor de Barranquilla, donde físicamente suele imponerse mucho. Once Caldas va a tener que salir a buscar, y eso le abre espacios a Junior que es letal cuanto tiene metros”.

ASÍ SERÍAN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

Con estas predicciones de la IA que dejó a Atlético Nacional, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla tendrían dos semifinales más que decisivas y atractivas para pensar en una gran final al término de esta Liga BetPlay 2026-I.

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Los dos clubes que ganaron la ventaja deportiva clasificarían y terminarían las llaves de semifinales en condición de local. Atlético Nacional enfrentaría a Deportes Tolima, mientras que Junior se mediría con Independiente Santa Fe.

Aunque todavía es prematuro, la IA afirmó que, “Nacional vs Tolima y Santa Fe vs Junior. Después de ver estas idas, el equipo que más sensación de candidato me deja es Nacional”. Habrá que esperar qué sucederá en los estadios de Colombia para estos duelos de vuelta y en las semifinales.